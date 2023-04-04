НОВОСТИПроисшествия

В Воронеже мужчина упал с 19 этажа на машину, встал и начал петь песни

Упавший находился в приподнятом настроении

04 апреля 2023, 13:51, ИА Амител

Житель Воронежа упал с 19-го этажа на крышу припаркованного автомобиля и остался жив, сообщает местный портал "МОЁ! Online".

"Приземлился на крышу машины Nissan. После этого сам встал, был в приподнятом настроении и даже пел песни", – отметили очевидцы.

В региональном МЧС рассказали, что сообщение об инциденте поступило в 20:09. Спасатели, прибыв на место происшествия, помогли мужчине сойти с крыши автомобиля и передали его врачам скорой помощи.

"Сейчас упавший с высоты 40-летний воронежец находится в больнице", – уточняет издание.

Происшествия забавные истории

Комментарии 4

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Гость

13:54:32 04-04-2023

Не надо вставать если упал с высоты. Позвоночник может быть поврежден, о чём пострадавший, находясь с состоянии шока, может не понимать.

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Гость

13:55:50 04-04-2023

Голубь мира!

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Гость

15:42:10 04-04-2023

Эту страну не победить!

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Гость

12:04:08 05-04-2023

потому как машины из картона делают, хорошо и мягонько

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