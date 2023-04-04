В Воронеже мужчина упал с 19 этажа на машину, встал и начал петь песни

Упавший находился в приподнятом настроении

04 апреля 2023, 13:51, ИА Амител

Житель Воронежа упал с 19-го этажа на крышу припаркованного автомобиля и остался жив, сообщает местный портал "МОЁ! Online".

"Приземлился на крышу машины Nissan. После этого сам встал, был в приподнятом настроении и даже пел песни", – отметили очевидцы.

В региональном МЧС рассказали, что сообщение об инциденте поступило в 20:09. Спасатели, прибыв на место происшествия, помогли мужчине сойти с крыши автомобиля и передали его врачам скорой помощи.