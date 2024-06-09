В ВОЗ заявили, что миру нужно готовиться к новой пандемии
Специалисты отметили, что в мире очень много разных вирусов
09 июня 2024, 13:20, ИА Амител
Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев заявил о том, что миру нужно готовиться к новой пандемии. Об этом сообщает Life.
"Важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию", – сказал Бердыклычев.
Он добавил, что для появления новой пандемии один из вирусов должен развиться и получить возможность передаваться от человека к человеку.
Бердыклычев отметил, что подготовка к угрозе распространения нового вируса включает анализ его свойств и взаимодействия с организмом, разработку вакцины, средств диагностики и лекарств. Он подчеркнул, что система здравоохранения РФ хорошо готова к возможным ситуациям, но нельзя расслабляться. Также он пояснил, что "болезнь Х" – это обобщённый термин, такой болезни не существует.
13:33:55 09-06-2024
Вся эта зараза из Китая прёт. Загнать всех чайников за Великую китайскую стену и пусть там сами борются со своим переселением, да воробьёв истребляют.
20:57:52 09-06-2024
Вся эта зараза из ВОЗ прет, от огромного желания бабок поиметь, в смысле денег
11:41:28 10-06-2024
Раньше касперский писал вирусы, чтобы покупали его антивирусы, а теперь видимо ВОЗ разрабатывает вирусы и заражает людей, организовывая пандемии, чтобы делать бабки на вакциинах и иных талбетках. Бизнес, нчиего личного, но вот в эту ВОЗ бы пару кинжалов засадить.....
12:45:05 10-06-2024
Всегда готовы... Маска еще с короновируса осталась