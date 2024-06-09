В ВОЗ заявили, что миру нужно готовиться к новой пандемии

Специалисты отметили, что в мире очень много разных вирусов

09 июня 2024, 13:20, ИА Амител

Бактерии / Фото: pxhere.com/ru/photo/1351190

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев заявил о том, что миру нужно готовиться к новой пандемии. Об этом сообщает Life.

"Важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию", – сказал Бердыклычев.

Он добавил, что для появления новой пандемии один из вирусов должен развиться и получить возможность передаваться от человека к человеку.

Бердыклычев отметил, что подготовка к угрозе распространения нового вируса включает анализ его свойств и взаимодействия с организмом, разработку вакцины, средств диагностики и лекарств. Он подчеркнул, что система здравоохранения РФ хорошо готова к возможным ситуациям, но нельзя расслабляться. Также он пояснил, что "болезнь Х" – это обобщённый термин, такой болезни не существует.