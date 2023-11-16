В Якутске работнице пекарни зажало руку в тестомесильной машине

Женщине потребовалась помощь медиков и спасателей

16 ноября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

50-летняя жительница Якутска пострадала во время работы в пекарне, сообщили в пресс-центре службы спасения Республики Саха.

14 ноября женщине зажало руку в тестомесильной машине. Самостоятельно вытащить ее работница не смогла, это делали специалисты экстренной службы с помощью слесарных инструментов и углошлифовальной машины.

Затем горожанку на скорой увезли в больницу. По информации издания SakhaLife, у нее травматический шок, перелом среднего пальца и множественные раны.