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В Якутске работнице пекарни зажало руку в тестомесильной машине

Женщине потребовалась помощь медиков и спасателей

16 ноября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

50-летняя жительница Якутска пострадала во время работы в пекарне, сообщили в пресс-центре службы спасения Республики Саха.

14 ноября женщине зажало руку в тестомесильной машине. Самостоятельно вытащить ее работница не смогла, это делали специалисты экстренной службы с помощью слесарных инструментов и углошлифовальной машины.

Затем горожанку на скорой увезли в больницу. По информации издания SakhaLife, у нее травматический шок, перелом среднего пальца и множественные раны.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

11:50:18 16-11-2023

стали хуже учить технике безопасности(

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Гость

12:05:13 16-11-2023

Гость (11:50:18 16-11-2023) стали хуже учить технике безопасности(... технику безопасности работников заставляет не соблюдать работодатель под страхом увольнения. И таких случаев море на самом деле, и иногда это заканчивается гибелью человека. Нам на ОБЖ говорили, что техника безопасности написана кровью людей, но хозяевам на это плевать, ведь за воротами голодная очередь стоит на работу.

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