В Якутске работнице пекарни зажало руку в тестомесильной машине
Женщине потребовалась помощь медиков и спасателей
16 ноября 2023, 11:16, ИА Амител
Фото: amic.ru
50-летняя жительница Якутска пострадала во время работы в пекарне, сообщили в пресс-центре службы спасения Республики Саха.
14 ноября женщине зажало руку в тестомесильной машине. Самостоятельно вытащить ее работница не смогла, это делали специалисты экстренной службы с помощью слесарных инструментов и углошлифовальной машины.
Затем горожанку на скорой увезли в больницу. По информации издания SakhaLife, у нее травматический шок, перелом среднего пальца и множественные раны.
11:50:18 16-11-2023
стали хуже учить технике безопасности(
12:05:13 16-11-2023
Гость (11:50:18 16-11-2023) стали хуже учить технике безопасности(... технику безопасности работников заставляет не соблюдать работодатель под страхом увольнения. И таких случаев море на самом деле, и иногда это заканчивается гибелью человека. Нам на ОБЖ говорили, что техника безопасности написана кровью людей, но хозяевам на это плевать, ведь за воротами голодная очередь стоит на работу.