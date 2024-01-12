В январе в Алтайском крае ожидаются временные отключения телерадиосигнала

Перебои будут связаны с профилактическими и иными плановыми работами

12 января 2024, 19:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 15 по 22 января в Алтайском крае возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Об этом сообщает пресс-служба алтайского филиала российской телевизионной и радиовещательной сети.

В эти дни на станциях пройдут профилактические и иные плановые работы, ради которых необходимо отключить передающую аппаратуру. Отключения трансляции уже согласовали с вещателями.

Так, отключения в Барнауле возможны 16, 17, 21 и 22 января. В Белокурихе профилактические работы проведут 16 января. В Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Мамонтово, Рубцовске, Степном Озере, Чарышском – 21 и 22 января. В Лебяжьем, Новошипуново отключения возможны 17 января, а в Поспелихе, Сычевке и Табунах – 18 января. Работы в районе Родино состоятся 15 января.

Кроме того, в филиале предупреждают, что часть работ могут отменить или перенести на другое время. Это может быть связано с плохими погодными условиями.