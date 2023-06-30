В Яровом реконструируют биологические очистные сооружения почти за 1 млрд рублей

Работы запланированы на одном из блоков биологических очистных сооружений (БОС-1) мощностью 10 тысяч кубометров в сутки

30 июня 2023, 23:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центр госзакупок Алтайского края объявил тендер на выполнение работ по реконструкции биоочистных сооружений в городе Яровое. Как сообщает "Банкфакс", подрядчику нужно выполнить работы почти за 1 млрд рублей к ноябрю 2024 года.

Заказчиком выступает администрация курорта. Предмет конкурса – работы на одном из блоков биологических очистных сооружений (БОС-1) мощностью 10 тысяч кубометров в сутки. Восстановить ее предполагается в три этапа.

На первом – ремонт здания. Нужно восстановить решетки, песколовки и бункеры песка. Также планируется восстановить производственно-вспомогательное здание, провести реконструкцию дренажной насосной станции и приемной камеры.

На втором этапе запланировано обновление главной насосной станции, а также насосных станций осадка и очищенной воды. Кроме того, подрядчик должен будет построить очистные сооружения, пожарных резервуаров, КПП и трансформаторной подстанции.

Последний этап затронет ремонт административно-бытового корпуса и вторичных отстойников. После этого – пуск и наладка, а также благоустройство территории.

Отметим, что средства на работы выделят в рамках краевой программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2023-2027 годы – финансируют ее из федерального Фонда развития территорий и местного бюджета.