В Яровом завели дело из-за собаки, почти убитой неизвестными

Причастных к происшествию устанавливают

15 марта 2024, 19:00, ИА Амител

Пострадавшая собака / Фото: "Инцидент Барнаул"

В полиции прокомментировали информацию о собаке, которую 14 марта обнаружили покалеченной в городе Яровом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 15 марта группа дознания возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".

15 марта СМИ сообщили, что собаку с множественными колотыми ранами, которая была привязана проволокой к деревьям, обнаружили на улице Заводской. Ее отвезли к ветеринару, где раны зашили и обработали.

Как рассказали в полиции, сейчас проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств по данному факту, а также причастных к нему лиц.