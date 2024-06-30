В Ясиноватой в ДНР снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома
Людей из здания эвакуировали
30 июня 2024, 21:00, ИА Амител
РЗСО HIMARS на тренировочном полигоне на Окинаве. © U.S. Marine Corps photo by Cpl. Donovan Massieperez
В Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей и не разорвался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Александра Пеняева.
"У нас все организовано – ПВР (пункт временного размещения. – Прим. ред.) готовы, автобус готов, делаем громкие объявления для людей, которые не нашли куда пойти, пока будет разминирование", – заявил Пеняев.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что в Ясиноватой нанесли удар по дому с применением американской РСЗО. По его информации, ранения средней степени тяжести получили мальчик 2020 года рождения и девочка 2009 года рождения.
09:24:29 01-07-2024
Интересно российские снаряды так могут?
09:25:37 01-07-2024
пробил девять этажей --- никого не задел