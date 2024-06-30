В Ясиноватой в ДНР снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома

Людей из здания эвакуировали

30 июня 2024, 21:00, ИА Амител

РЗСО HIMARS на тренировочном полигоне на Окинаве. © U.S. Marine Corps photo by Cpl. Donovan Massieperez

В Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей и не разорвался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Александра Пеняева.

"У нас все организовано – ПВР (пункт временного размещения. – Прим. ред.) готовы, автобус готов, делаем громкие объявления для людей, которые не нашли куда пойти, пока будет разминирование", – заявил Пеняев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что в Ясиноватой нанесли удар по дому с применением американской РСЗО. По его информации, ранения средней степени тяжести получили мальчик 2020 года рождения и девочка 2009 года рождения.