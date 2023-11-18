В Южной Корее запретят есть собак

Такая практика вредит имиджу страны, считают в правительстве

18 ноября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Южной Корее до конца года примут закон о запрете есть собачье мясо, сообщает ТАСС.

Депутат правящей партии "Гражданская сила" Ю Ый Дон обосновал инициативу тем, что подобная практика вредит имиджу страны на международной арене, а также тем, что в корейцы все чаще заводят домашних животных.

Проект также предусматривает запрет на забой собак и продажу их мяса с 2027 года. Пострадавших участников рынка власти при этом поддержат.