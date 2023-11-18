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В Южной Корее запретят есть собак

Такая практика вредит имиджу страны, считают в правительстве

18 ноября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Южной Корее до конца года примут закон о запрете есть собачье мясо, сообщает ТАСС.

Депутат правящей партии "Гражданская сила" Ю Ый Дон обосновал инициативу тем, что подобная практика вредит имиджу страны на международной арене, а также тем, что в корейцы все чаще заводят домашних животных.

Проект также предусматривает запрет на забой собак и продажу их мяса с 2027 года. Пострадавших участников рынка власти при этом поддержат.

животные

Комментарии 3

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Гость

16:53:56 18-11-2023

Жир собак лечит туберкулёз.

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Гость

04:04:46 19-11-2023

Что нам южная Корея у нас нынче в корешах Северная. А тат Тузиков хомячат будь здоров.

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Гость

09:38:59 19-11-2023

Гость (04:04:46 19-11-2023) Что нам южная Корея у нас нынче в корешах Северная. А тат Т... Давно были в Северной Корее? Расскажите. Очень интересно послушать ваши фантазии.

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