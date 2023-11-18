В Южной Корее запретят есть собак
Такая практика вредит имиджу страны, считают в правительстве
18 ноября 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Южной Корее до конца года примут закон о запрете есть собачье мясо, сообщает ТАСС.
Депутат правящей партии "Гражданская сила" Ю Ый Дон обосновал инициативу тем, что подобная практика вредит имиджу страны на международной арене, а также тем, что в корейцы все чаще заводят домашних животных.
Проект также предусматривает запрет на забой собак и продажу их мяса с 2027 года. Пострадавших участников рынка власти при этом поддержат.
16:53:56 18-11-2023
Жир собак лечит туберкулёз.
04:04:46 19-11-2023
Что нам южная Корея у нас нынче в корешах Северная. А тат Тузиков хомячат будь здоров.
09:38:59 19-11-2023
Гость (04:04:46 19-11-2023) Что нам южная Корея у нас нынче в корешах Северная. А тат Т... Давно были в Северной Корее? Расскажите. Очень интересно послушать ваши фантазии.