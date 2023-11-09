В Залесовском округе обновили систему водоснабжения после жалоб сельчан

В ходе прямой линии губернатора в 2022 году жители пожаловались, что вынуждены пить воду желтого цвета

09 ноября 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: sgd22.ru

В Залесовском районе завершили модернизацию водопровода после жалоб жителей села Пещерка на грязную воду. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края.

Напомним, в декабре прошлого года во время прямой линии губернатора Алтайского края Виктора Томенко жители села Пещерка сообщили о серьезных проблемах с качеством питьевой воды. Сельчане рассказали, что ресурс не пригоден для приготовления пищи, а у многих из-за такой воды выходят из строя бытовые приборы. В качестве доказательства сельчане показали главе региона пятилитровую бутылку с водой очень сомнительного вида: желтую и с осадком на дне.

Губернатор заявил, что попросит главу округа и региональный Минстрой подумать над способами решения проблемы.

Как сообщил замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислав Цыро, для эффективного обновления системы водоснабжения в селе переложить часть имеющихся водопроводных труб было бы недостаточно. Село нуждалось в более мощной водонапорной башне и дополнительной скважине. Что и решено было сделать.

"Уже в начале 2023 года мы подготовили проект, прошли необходимые экспертизы и конкурсные процедуры. Министерство строительства Алтайского края помогло нам направить заявку на получение денежных средств из федерального бюджета – Фонда развития территорий", – рассказал глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев.

Работы в Пещерке длились весной и летом 2023 года. В селе установили новую и более мощную водонапорную башню объемом 160 кубометров и пробурили скважину. А еще новым для Залесовского округа методом горизонтально-направленного бурения проложили 7,2 километра сетей центрального водопровода. К домам потребителей проложили еще около пяти километров новых водопроводных сетей.

Сейчас доступ к качественной питьевой воде имеют все жители Пещерки – 907 человек, а также социальные учреждения села – школа и Дом культуры.

"Раньше нашу воду нельзя было пить, дома стояло по три фильтра, которых хватало ненадолго, а чтобы постирать вещи или помыться, воду приходилось долго сливать и отстаивать. Решили собраться неравнодушными жителями и записать обращение. Хочется сказать большое спасибо, что так быстро начали приниматься меры! Меньше чем за год нам помогли решить проблему, которая очень остро стояла долгие годы", – поделилась Любовь Фомина, одна из жительниц, которая обращалась на прямую линию к губернатору.

На обновление водопровода из федерального бюджета ушло 38 миллионов рублей, еще 7,7 миллиона рублей направили из краевой казны. Всего за последние пять лет в модернизацию водопроводов в регионе вложили больше 3,5 миллиарда рублей. На эти средства отремонтировали 200 километров сетей, пробурили 402 скважины и построили 68 водонапорных башен.

О том, что качество водоснабжения – одна из самых острых для сельской части Алтайского края, также зашла речь в ходе встречи Виктора Томенко и премьер-министра Михаила Мишустина в июле 2023 года. Губернатор доложил, что 42% жителей края получают воду из артезианских скважин, пробуренных в 1970-1980 годах. Он попросил Мишустина выделить 200 миллионов рублей на бурение дополнительных водозаборных скважин и установки водонапорных башен.

"Мы определили 56 населенных пунктов, где нужно срочно пробурить дополнительные скважины, установить водонапорные башни. Я обратился к председателю правительства, чтобы финансирование было в этом году предоставлено из Резервного фонда", – сообщал губернатор.

Региональные власти дополнительно привлекли 200 миллионов рублей из Резервного Фонда РФ для решения вопросов, связанных с водоснабжением на территории края, в частности, устройства водонапорных башен и бурения скважин.

"И если раньше было запланировано в 2023 году обустроить 45 скважин и 10 башен, то благодаря этой поддержке ожидаем перевыполнение плана: устройство 74 скважин и 19 водонапорных башен", – рассказал Станислав Цыро.

Всего же, по его словам, c учетом федеральных средств объем финансирования этих мероприятий составит 400 миллионов рублей.