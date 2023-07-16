В Заринске автомобилистка наехала на троих пешеходов, сдавая задним ходом

Пострадали три женщины — девочку и пенсионерку госпитализировали с травмами

16 июля 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: 360.tv

Госавтоинспекция Заринска проводит проверку по факту наезда на пешеходов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, авария произошла 13 июля вечером на проспекте Строителей.

По предварительной информации, 58-летняя женщина за рулем Toyota Rav 4 не убедилась в безопасности движения задним ходом и наехала на пешеходов, которые стояли во внутридворовой территории, а после столкнулась с припаркованной Lada Priora.

В результате травмы получили три пешехода — 34-летняя женщина, 9-летняя девочка и 90-летняя пенсионерка. Двум последним потребовалась госпитализация.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.