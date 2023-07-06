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В Железнодорожном районе Барнаула приступили к уборке нелегальных свалок

Работы стартовали 5 июля

06 июля 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Железнодорожном районе Барнаула приступили к ликвидации несанкционированных свалок, сообщили в мэрии.

В рамках муниципального контракта в этом году работы проведут по следующим адресам:

  • ул. Новороссийская, 69а;
  • ул. Кирсараевской вблизи дома №199;
  • на территории вблизи лесного массива со стороны ул. Власихинской, 51а.

5 июля подрядчик уже приступил к работам на Власихинской. На месте работают четыре единицы техники, которые очистят территорию от скопившегося строительного мусора.

Хорошие новости мусорный вопрос

Комментарии 1

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Гость

11:50:38 06-07-2023

это хорошая новость. только потом фотоловушки поставьте там. а то увидят , что чисто и примут как сигнал к дальнейшему вывозу мусора на эти точки.

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