В Железнодорожном районе Барнаула приступили к уборке нелегальных свалок
Работы стартовали 5 июля
06 июля 2023, 11:35, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Железнодорожном районе Барнаула приступили к ликвидации несанкционированных свалок, сообщили в мэрии.
В рамках муниципального контракта в этом году работы проведут по следующим адресам:
- ул. Новороссийская, 69а;
- ул. Кирсараевской вблизи дома №199;
- на территории вблизи лесного массива со стороны ул. Власихинской, 51а.
5 июля подрядчик уже приступил к работам на Власихинской. На месте работают четыре единицы техники, которые очистят территорию от скопившегося строительного мусора.
11:50:38 06-07-2023
это хорошая новость. только потом фотоловушки поставьте там. а то увидят , что чисто и примут как сигнал к дальнейшему вывозу мусора на эти точки.