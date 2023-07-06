В Железнодорожном районе Барнаула приступили к уборке нелегальных свалок

Работы стартовали 5 июля

06 июля 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Железнодорожном районе Барнаула приступили к ликвидации несанкционированных свалок, сообщили в мэрии.

В рамках муниципального контракта в этом году работы проведут по следующим адресам:

ул. Новороссийская, 69а;

ул. Кирсараевской вблизи дома №199;

на территории вблизи лесного массива со стороны ул. Власихинской, 51а.

5 июля подрядчик уже приступил к работам на Власихинской. На месте работают четыре единицы техники, которые очистят территорию от скопившегося строительного мусора.