В зоне спецоперации погиб барнаульский учитель

С 2003 года Андрей Валиев руководил военно-патриотическим клубом "Воин"

14 мая 2024, 22:53, ИА Амител

Андрей Валиев / Фото: t.me/barnaul_obr

Учитель барнаульского лицея № 52 Андрей Валиев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает комитет по образованию города Барнаула в Telegram-канале.

Валиев погиб 11 мая 2024 года во время боевых действий. Комитет по образованию, коллеги и кадеты лицея скорбят о смерти учителя.

"Дело Андрея Валиева будет жить в его учениках, выпускниках и воспитанниках. Светлая память учителю, наставнику, руководителю!" – добавили в сообщении.

Канал отмечает, что в 2003 году Валиев создал военно-патриотический клуб "Воин" для учеников как родного лицея, так и всего микрорайона. Он готовил ребят к соревнованиям, учил их побеждать и любить родную землю.