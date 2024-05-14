В зоне спецоперации погиб барнаульский учитель
С 2003 года Андрей Валиев руководил военно-патриотическим клубом "Воин"
14 мая 2024, 22:53, ИА Амител
Учитель барнаульского лицея № 52 Андрей Валиев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает комитет по образованию города Барнаула в Telegram-канале.
Валиев погиб 11 мая 2024 года во время боевых действий. Комитет по образованию, коллеги и кадеты лицея скорбят о смерти учителя.
"Дело Андрея Валиева будет жить в его учениках, выпускниках и воспитанниках. Светлая память учителю, наставнику, руководителю!" – добавили в сообщении.
Канал отмечает, что в 2003 году Валиев создал военно-патриотический клуб "Воин" для учеников как родного лицея, так и всего микрорайона. Он готовил ребят к соревнованиям, учил их побеждать и любить родную землю.
06:37:36 15-05-2024
Глубокая скорбь и глубокая гордость за таких великих духом людей!
06:57:17 15-05-2024
О, еще один. Был учитель истории. Учителей мужчин и так немного. Детей в основном сейчас женщины учат. Может даже мальчики от этого получаются более мужественными
08:54:05 15-05-2024
Светлая память воину.
09:22:08 15-05-2024
Может это конечно глупо, но возможно если бы воевали и руководили армией профессиональные военные, а не учителя и экономисты результаты были бы лучше
14:33:51 15-05-2024
Гость (09:22:08 15-05-2024) Может это конечно глупо, но возможно если бы воевали и руков... Без воин жить не лучше? Был царь Соломон, за всю свою жизнь он не с кем не воевал. По периметру было столько врагов, что никому столько не снилось. Государство его процветало и народ вместе с ним. Прежде чем занять трон царя, Соломон попросил у Бога мудрости и Бог наделил его этим, что не скажешь о наших правителях.
09:37:37 15-05-2024
Невероятная утрата, ГЕРОЙ, МУЖЧИНА, ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ. Низкий поклон родителям за такого сына...
13:08:42 15-05-2024
Мне кажется клубу надо издать в память о нем книгу где будет биография и боевой путь его и его однополчан