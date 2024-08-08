В зоне спецоперации впервые заметили истребители F-16

Самолеты летают на Херсонском направлении

08 августа 2024, 19:52, ИА Амител

Американский истребитель / Фото: unsplash.com

На Херсонском направлении заметили истребители F-16. Как сообщает телеканал "360", об этои заявил глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.

Он уверен, что "скоро их собьют и уничтожат", а их останки станут "экспонатами на Поклонной горе в Москве".

"Уверен, срок службы у этих летунов комариный", — добавил глава округа.

Напомним, что о первых поставках западные СМИ сообщили 31 июля. В публикациях отмечалось, что их число "невелико". 4 августа информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других союзников за поставку авиации.