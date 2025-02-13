Ва-банк по-питерски. Стартовали съемки комедийного сериала "Нам покер" для Wink.ru

Это история о взрослении, дружбе и выборе. Трое друзей сталкиваются с суровой реальностью, когда их невинная авантюра превращается в опасную игру

13 февраля 2025, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFFxf6F2

Тимофей Елецкий, Артем Кошман / Фото: "Ростелеком"

В Санкт-Петербурге начались съемки десятисерийной криминальной комедии "Нам покер" (18+). Сюжет строится вокруг молодых людей из провинции, которые решают открыть нелегальное казино. Неожиданно их подпольный клуб становится популярным, но вместе с успехом появляются серьезные проблемы.

О сюжете

Все начинается с того, что три соседа по квартире – Витя, Ега и Бек – пытаются заработать деньги, организовав у себя дома покерный клуб. Сначала это кажется им забавной авантюрой, но ситуация резко меняется, когда один из клиентов предъявляет удостоверение сотрудника ОБЭП. Теперь перед ребятами стоит выбор: работать "под крышей" или оказаться за решеткой. Вынужденные идти дальше, они расширяют свой подпольный мини-бизнес до крупной нелегальной игровой империи.

О героях

Исполнитель одной из главных ролей Артем Кошман отметил, что его персонаж – очень искренний парень, который совершенно не знает жизни. Но постепенно герой покидает свой замкнутый мир и учится принимать реальность. В течение сезона он разгадывает себя, понимает сильные и слабые стороны, взрослеет через первую любовь и серьезные испытания.

Режиссер Рустам Ильясов добавил, что сериал в жанре криминальной комедии расскажет о взрослении героев.

"Они одиноки, хотя отчаянно скрывают это. И всем им – и главным персонажам, и антагонистам – предстоит стать парадоксальной семьей друг для друга", – подытожил режиссер.

Об актерском составе и съемочной группе

В главных ролях: Саша Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов и Даша Верещагина. Режиссер проекта – Рустам Ильясов.

Премьера сериала состоится на онлайн-платформе Wink.ru* (совместный проект "Ростелекома" и НМГ). Он станет частью оригинального контента Wink Originals*, где уже вышли такие проекты, как "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь" и "Балет". Производством занимается Black Box Production* по заказу "НМГ Судии".

*Wink.ru ("Винк.ру"); Originals ("Орижиналс"); Black Box Production ("Блэк Бокс Продакшн")

ПАО "Ростелеком"

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