Разъяснения о причинах произошедшего дадут позже

18 мая 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: t.me/tvcrimea24

Вагоны сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма утром 18 мая. По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв.

При каких обстоятельствах произошло ЧП, есть ли пострадавшие и погибшие – amic.ru собрал всё, что известно к этому часу.

1 Что случилось? В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. ЧП произошло недалеко от села Чистенькое. "По предварительным данным, сошли восемь вагонов, пять из них опрокинулись", – сообщает Telegram-канал "112". Причина, по которой случилась авария, – "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщает Крымская железная дорога. Речь идёт о взрыве.

2 А кто же мог устроить взрыв? Пока об этом ничего неизвестно. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, разъяснения о причинах ЧП даст УФСБ.

3 Пострадал ли кто-то при взрыве поезда в Симферополе? Нет, пострадавших и погибших, к счастью, нет. Это подтвердил Сергей Аксёнов.