Вагоны сошли с рельсов в Крыму из-за взрыва: что об этом известно и есть ли погибшие?
Разъяснения о причинах произошедшего дадут позже
18 мая 2023, 14:17, ИА Амител
Вагоны сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма утром 18 мая. По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв.
При каких обстоятельствах произошло ЧП, есть ли пострадавшие и погибшие – amic.ru собрал всё, что известно к этому часу.
Что случилось?
В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. ЧП произошло недалеко от села Чистенькое.
"По предварительным данным, сошли восемь вагонов, пять из них опрокинулись", – сообщает Telegram-канал "112".
Причина, по которой случилась авария, – "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщает Крымская железная дорога.
Речь идёт о взрыве.
А кто же мог устроить взрыв?
Пока об этом ничего неизвестно. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, разъяснения о причинах ЧП даст УФСБ.
Пострадал ли кто-то при взрыве поезда в Симферополе?
Какая сейчас обстановка? Продолжается ли движение поездов?
На месте происшествия работают экстренные службы. Из-за ЧП движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановили.
Для пассажиров организуют трансфер автобусами, уточнили на Крымской железной дороге.
14:40:31 18-05-2023
"А кто же мог устроить взрыв?" вы серьезно? да кто угодно мог устроить. прошлой осенью месяц провела в Крыму и единственный город, где я встечала полицию- Севастополь и еще патруль в Ялте на пляже. а объехала я почти весь Крым.
19:26:21 18-05-2023
Давно пора растрелливать или вешать на одной перекладине и диверсантов и ответственных должностных лиц отвечающих за обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры и не только