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Вагоны сошли с рельсов в Крыму из-за взрыва: что об этом известно и есть ли погибшие?

Разъяснения о причинах произошедшего дадут позже

18 мая 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: t.me/tvcrimea24
Фото: t.me/tvcrimea24

Вагоны сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма утром 18 мая. По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв.

При каких обстоятельствах произошло ЧП, есть ли пострадавшие и погибшие – amic.ru собрал всё, что известно к этому часу.

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Что случилось?

В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. ЧП произошло недалеко от села Чистенькое.

"По предварительным данным, сошли восемь вагонов, пять из них опрокинулись", – сообщает Telegram-канал "112".

Причина, по которой случилась авария, – "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", сообщает Крымская железная дорога.

Речь идёт о взрыве.

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А кто же мог устроить взрыв?

Пока об этом ничего неизвестно. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, разъяснения о причинах ЧП даст УФСБ.

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Пострадал ли кто-то при взрыве поезда в Симферополе?

Нет, пострадавших и погибших, к счастью, нет. Это подтвердил Сергей Аксёнов.
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Какая сейчас обстановка? Продолжается ли движение поездов?

На месте происшествия работают экстренные службы. Из-за ЧП движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановили.

Для пассажиров организуют трансфер автобусами, уточнили на Крымской железной дороге.

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НОВОСТИПроисшествия
чрезвычайное происшествие

Комментарии 2

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Элен без ребят

14:40:31 18-05-2023

"А кто же мог устроить взрыв?" вы серьезно? да кто угодно мог устроить. прошлой осенью месяц провела в Крыму и единственный город, где я встечала полицию- Севастополь и еще патруль в Ялте на пляже. а объехала я почти весь Крым.

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Гость

19:26:21 18-05-2023

Давно пора растрелливать или вешать на одной перекладине и диверсантов и ответственных должностных лиц отвечающих за обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры и не только

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