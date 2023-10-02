Валерия рассказала, из-за чего она может развестись с Пригожиным

Певица уверенно заявила, что не простит только одного

02 октября 2023, 07:36, ИА Амител

Кадр из видео

Российская певица Валерия рассказала о том, из-за чего она может развестись со своим мужем, музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Заявление она сделала в эфире программы "Однажды" на НТВ.

По словам певицы, единственное, чего она не сможет простить, это измена. Валерия пояснила, что измена всегда сопряжена с ложью и предательством. Также измены приводят к потере доверия.

Исполнительница добавила, что муж не давал ей поводов для ревности. Кроме того, как сказала Валерия, все свободное время она проводит вместе с супругом, так что причин ревновать нет.