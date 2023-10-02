Валерия рассказала, из-за чего она может развестись с Пригожиным
Певица уверенно заявила, что не простит только одного
02 октября 2023, 07:36, ИА Амител
Кадр из видео
Российская певица Валерия рассказала о том, из-за чего она может развестись со своим мужем, музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Заявление она сделала в эфире программы "Однажды" на НТВ.
По словам певицы, единственное, чего она не сможет простить, это измена. Валерия пояснила, что измена всегда сопряжена с ложью и предательством. Также измены приводят к потере доверия.
Исполнительница добавила, что муж не давал ей поводов для ревности. Кроме того, как сказала Валерия, все свободное время она проводит вместе с супругом, так что причин ревновать нет.
09:37:22 02-10-2023
Так вроде же он на самолете разбился?
11:22:03 02-10-2023
Гость (09:37:22 02-10-2023) Так вроде же он на самолете разбился?... Попейте таблеточки от деменции.
12:13:52 02-10-2023
Гость (11:22:03 02-10-2023) Попейте таблеточки от деменции.... Деменция не причем - зачем оскорбляете человека?! Не все в теме шоубиза, и это необязательно! потому как знать всех никто и не обязан!
12:20:29 02-10-2023
Гость (12:13:52 02-10-2023) Деменция не причем - зачем оскорбляете человека?! Не все в т... Видно, что прикалывается. Как спросил - так и ответили.
12:12:23 02-10-2023
Гость (09:37:22 02-10-2023) Так вроде же он на самолете разбился?... Спутали, Пригожиных много......
12:37:06 02-10-2023
Как разведется так поговорим..
12:37:46 02-10-2023
когда при рождении выдавали сарказм - многие люди отсутствовали
15:26:48 02-10-2023
Гость (12:37:46 02-10-2023) когда при рождении выдавали сарказм - многие люди отсутствов... Нашли чем гордиться!!! Для понимания -это нарицательное определение!
15:14:16 02-10-2023
Ну наконец-то. А то постоянно думал, из-за чего они могут развестись.
15:29:37 02-10-2023
Вип персоны тоже, о которых всё и всем надо знать??? Вот даже неинтересно! То Шульгин тираном с её слов был, а она терпела и старалась рожала (???) - где логика? А ведь он про неё (в отличие от неё) ничего плохого не говорил/-ит!