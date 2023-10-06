Валуев рассказал, как от него убегал медведь весом килограммов триста
Бывший чемпион мира по боксу дал несколько советов на случай встречи с медведем
06 октября 2023, 14:55, ИА Амител
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал в интервью "Парламентской газете" о двух случаях встречи с медведями, которые предпочли от него убежать.
Валуев отметил, что ему несколько раз приходилось встречаться с медведями. Например, в 2006 году, когда он с тренером отправился в лес на пробежку.
"Медведь был весом килограммов триста. Его знала вся округа, он таскал у местных быков. Тренера, как только тот увидел медведя, и след простыл. А зверь побежал в другую сторону, испугался нас", – рассказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе.
Еще один раз Валуев встретил медведя, когда ходил за грибами.
"Я поднял корзину с грибами. Еще я включил музыку на телефоне. И медведь спокойно ретировался", – отметил депутат.
Валуев посоветовал при встречах с медведем не бежать, не пятиться, не смотреть зверю в глаза и не показывать страх.
15:34:19 06-10-2023
Ну собственно с таким экстерьером можно и тигра напугать.... Уж чем тут гордиться.....
16:07:56 06-10-2023
От такого вида и слон обделается.
17:27:33 06-10-2023
Там и жена, думаю, в штаны покидывает регулярно
22:11:17 06-10-2023
Пузырек (17:27:33 06-10-2023) Там и жена, думаю, в штаны покидывает регулярно... Жена у него круче медведицы, по её команде "фас" он избил сотрудника гостиницы в Питере.
21:50:51 06-10-2023
И что, не догнал?
14:25:59 07-10-2023
В военнкомат то сходил, зоодеепутат?77
20:28:32 07-10-2023
Не удивительно!!!!!!!!!!!