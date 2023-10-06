Бывший чемпион мира по боксу дал несколько советов на случай встречи с медведем

06 октября 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: er.ru

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал в интервью "Парламентской газете" о двух случаях встречи с медведями, которые предпочли от него убежать.

Валуев отметил, что ему несколько раз приходилось встречаться с медведями. Например, в 2006 году, когда он с тренером отправился в лес на пробежку.

"Медведь был весом килограммов триста. Его знала вся округа, он таскал у местных быков. Тренера, как только тот увидел медведя, и след простыл. А зверь побежал в другую сторону, испугался нас", – рассказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе.

Еще один раз Валуев встретил медведя, когда ходил за грибами.

"Я поднял корзину с грибами. Еще я включил музыку на телефоне. И медведь спокойно ретировался", – отметил депутат.

Валуев посоветовал при встречах с медведем не бежать, не пятиться, не смотреть зверю в глаза и не показывать страх.