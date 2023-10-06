НОВОСТИОбщество

Валуев рассказал, как от него убегал медведь весом килограммов триста

Бывший чемпион мира по боксу дал несколько советов на случай встречи с медведем

06 октября 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: er.ru
Фото: er.ru

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал в интервью "Парламентской газете" о двух случаях встречи с медведями, которые предпочли от него убежать.

Валуев отметил, что ему несколько раз приходилось встречаться с медведями. Например, в 2006 году, когда он с тренером отправился в лес на пробежку.

"Медведь был весом килограммов триста. Его знала вся округа, он таскал у местных быков. Тренера, как только тот увидел медведя, и след простыл. А зверь побежал в другую сторону, испугался нас", – рассказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе.

Еще один раз Валуев встретил медведя, когда ходил за грибами.

"Я поднял корзину с грибами. Еще я включил музыку на телефоне. И медведь спокойно ретировался", – отметил депутат.

Валуев посоветовал при встречах с медведем не бежать, не пятиться, не смотреть зверю в глаза и не показывать страх.

Фото: t.me/nickvaluev

«Очередь русского позора»: Валуев раскритиковал массово бегущих из РФ граждан

Бывший боксёр рассказал, кто виноват в таком поведении россиян
НОВОСТИОбщество
забавные истории дикие животные депутаты

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:34:19 06-10-2023

Ну собственно с таким экстерьером можно и тигра напугать.... Уж чем тут гордиться.....

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:56 06-10-2023

От такого вида и слон обделается.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

17:27:33 06-10-2023

Там и жена, думаю, в штаны покидывает регулярно

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бийчанин

22:11:17 06-10-2023

Пузырек (17:27:33 06-10-2023) Там и жена, думаю, в штаны покидывает регулярно... Жена у него круче медведицы, по её команде "фас" он избил сотрудника гостиницы в Питере.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:50:51 06-10-2023

И что, не догнал?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

14:25:59 07-10-2023

В военнкомат то сходил, зоодеепутат?77

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:28:32 07-10-2023

Не удивительно!!!!!!!!!!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров