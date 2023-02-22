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Ван И намекнул на новые договоренности Китая и России

Дипломат заверил Сергея Лаврова, что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений с Россией

22 февраля 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Член политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что ожидает выхода на новые договорённости между Китаем и Россией по результатам переговоров в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договорённости", – сказал дипломат.

Ранее Ван И заверил Сергея Лаврова, что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений с Россией. Он прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, и уже встретился с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым.

Комментарии 2

  • что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений ---- С Африкой, они уже углубили отношения. Поздравляю.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая новость. До этого с США 30 лет пытались отношения углубить. Даже в НАТО просились. Но они фактически сказали, идите к Китаю
    23 февраля, Гость   Ответить
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