Ван И намекнул на новые договоренности Китая и России
Дипломат заверил Сергея Лаврова, что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений с Россией
22 февраля 2023, 19:25, ИА Амител
Член политбюро ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что ожидает выхода на новые договорённости между Китаем и Россией по результатам переговоров в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
"Я готов вместе с вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договорённости", – сказал дипломат.
Ранее Ван И заверил Сергея Лаврова, что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений с Россией. Он прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, и уже встретился с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым.
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