Ван И вновь возглавил МИД Китая

Решение приняли на четвертой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва

25 июля 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И вновь назначен главой МИД КНР. Как сообщает агентство Xinhua, китайский парламент снял с должности Цинь Гана, который проработал на этом посту меньше семи месяцев.

Решение приняли на четвертой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Напомним, что Ван И занимал должность главы МИД КНР с марта 2013 по декабрь 2022 года. С 1 января 2023 года он возглавлял канцелярию Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, фактически работав куратором внешней политики Китая.