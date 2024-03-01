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Вандалы разбили мемориальную доску памяти расстрелянных в селе Алтайского края

Отец Никандр обнаружил повреждение 29 февраля и обратился в полицию

01 марта 2024, 20:05, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

В селе Усть-Пристань неизвестные вандалы разбили мемориальную доску расстрелянным в годы Гражданской войны. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на настоятеля храма Иоанна Кронштадтского отца Никандра.

Мемориал находится на месте убийства порядка тысячи человек. Мемориальную доску установили в 2021 году в День памяти жертв политических репрессий. Отец Никандр обнаружил повреждение 29 февраля и обратился в полицию.

Священнослужитель рассказал, что неизвестные с размаху ударили кирпичом по буквам "Любовью и единением спасемся". Они нанесены по словам завета святого Сергия Радонежского русским людям, которых предупреждал, "что вражда – это кровопролитие, гибель, разрушение всего, на чем стоит мир. И кому-то эти слова стали ненавистны".

Отец Никандр добавил, что около полугода назад в Усть-Пристани произошел еще один акт вандализма. Тогда подростки повредили бюсты Героев СССР.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Гость

08:49:22 02-03-2024

В Усть-Пристанском районе селюки отличаются от других селюков, своеобразные люди.

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Гость

12:14:48 02-03-2024

Последнее время стало много аналогичных случаев. А зачем они делают это? И кто?

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Элен без ребят

19:56:40 02-03-2024

Гость (12:14:48 02-03-2024) Последнее время стало много аналогичных случаев. А зачем они... это селюки (не путать с уважаемыми тружениками сельского хозяйства!)
необразованные и пьющие селюки, готовые мать родную за рубль продать.

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