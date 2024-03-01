Вандалы разбили мемориальную доску памяти расстрелянных в селе Алтайского края
Отец Никандр обнаружил повреждение 29 февраля и обратился в полицию
01 марта 2024, 20:05, ИА Амител
В селе Усть-Пристань неизвестные вандалы разбили мемориальную доску расстрелянным в годы Гражданской войны. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на настоятеля храма Иоанна Кронштадтского отца Никандра.
Мемориал находится на месте убийства порядка тысячи человек. Мемориальную доску установили в 2021 году в День памяти жертв политических репрессий. Отец Никандр обнаружил повреждение 29 февраля и обратился в полицию.
Священнослужитель рассказал, что неизвестные с размаху ударили кирпичом по буквам "Любовью и единением спасемся". Они нанесены по словам завета святого Сергия Радонежского русским людям, которых предупреждал, "что вражда – это кровопролитие, гибель, разрушение всего, на чем стоит мир. И кому-то эти слова стали ненавистны".
Отец Никандр добавил, что около полугода назад в Усть-Пристани произошел еще один акт вандализма. Тогда подростки повредили бюсты Героев СССР.
08:49:22 02-03-2024
В Усть-Пристанском районе селюки отличаются от других селюков, своеобразные люди.
12:14:48 02-03-2024
Последнее время стало много аналогичных случаев. А зачем они делают это? И кто?
19:56:40 02-03-2024
Гость (12:14:48 02-03-2024) Последнее время стало много аналогичных случаев. А зачем они... это селюки (не путать с уважаемыми тружениками сельского хозяйства!)
необразованные и пьющие селюки, готовые мать родную за рубль продать.