Вандалы разбили стекла в павильонах Выставочного зала в алтайском городе
Хулиганов еще не задержали
12 июля 2023, 11:50, ИА Амител
Кадр: "Бийское телевидение"
В Бийске вандалы разбили стекла в павильонах Выставочного зала, пишет "БР".
Инцидент случился 25 июня в половине пятого утра на улице Васильева.
Судя по записи с камеры видеонаблюдения, хулиганы были в спортивных костюмах и в нетрезвом состоянии. В один момент парень из компании с разбегу пнул стеклянную витрину и удалился с друзьями.
Несмотря на наличие записи, вандалов еще не задержали.
11:52:14 12-07-2023
Вот тебе и Наукоград.
12:22:24 12-07-2023
А с чего решили , что в нетрезвом состоянии. Может это спортсмены после соревнований, оставившие все силы на финише, шаткой походкой направлялись домой?