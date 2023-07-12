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Вандалы разбили стекла в павильонах Выставочного зала в алтайском городе

Хулиганов еще не задержали

12 июля 2023, 11:50, ИА Амител

Кадр: "Бийское телевидение"
Кадр: "Бийское телевидение"

В Бийске вандалы разбили стекла в павильонах Выставочного зала, пишет "БР".

Инцидент случился 25 июня в половине пятого утра на улице Васильева.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, хулиганы были в спортивных костюмах и в нетрезвом состоянии. В один момент парень из компании с разбегу пнул стеклянную витрину и удалился с друзьями.

Несмотря на наличие записи, вандалов еще не задержали.

Бийск Происшествия

Комментарии 2

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Гость

11:52:14 12-07-2023

Вот тебе и Наукоград.

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Гость

12:22:24 12-07-2023

А с чего решили , что в нетрезвом состоянии. Может это спортсмены после соревнований, оставившие все силы на финише, шаткой походкой направлялись домой?

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