Вандалы разбили стекла в павильонах Выставочного зала в алтайском городе

Хулиганов еще не задержали

12 июля 2023, 11:50, ИА Амител

Кадр: "Бийское телевидение"

В Бийске вандалы разбили стекла в павильонах Выставочного зала, пишет "БР".

Инцидент случился 25 июня в половине пятого утра на улице Васильева.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, хулиганы были в спортивных костюмах и в нетрезвом состоянии. В один момент парень из компании с разбегу пнул стеклянную витрину и удалился с друзьями.

Несмотря на наличие записи, вандалов еще не задержали.