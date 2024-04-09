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Вандалы сломали более 40 молодых сосен в одном из дворов Новоалтайска. Фото

Мужчине, который ухаживал за деревьями, пришлось вызывать скорую помощь

09 апреля 2024, 13:10, ИА Амител

Двор в Новоалтайске / Фото: предоставлено amic.ru

В Новоалтайске в воскресенье ночью, 7 апреля, неизвестные уничтожили деревья во дворах нескольких домов по улице Космонавтов, сообщили читатели amic.ru.

"Утром жители дворов были в шоке, увидев сломанные (подпиленные) сосенки: большие и маленькие, в общем количестве более 40 деревьев. Вызвали полицию, сотрудники которой провели опрос жителей, изъяли погибшие деревья", – рассказала местная жительница.

Мужчине, который ухаживал за деревьями, пришлось вызывать скорую помощь. Горожане подчеркнули, что поражены отсутствием совести у людей, которые уничтожили деревья.

жалобы и просьбы Новоалтайск деревья

Комментарии 12

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Гость

13:28:24 09-04-2024

Ну камеры ведь есть, найти и руки через колено поломать, все равно толку никакого, ублюдки!

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Гость

16:49:49 09-04-2024

Гость (13:28:24 09-04-2024) Ну камеры ведь есть, найти и руки через колено поломать, все... Чтобы ставить камеры, нужно освещение.

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Роман

13:33:54 09-04-2024

сколько же тварей среди нормальных людей притаилось, по ночам выходят на промысел

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Критик

13:42:12 09-04-2024

Подозреваю, что родители вандалов не вырастили ни одного дерева или кустарника, не объяснили своему чаду какой это труд… всех найти и наказать

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Гость

14:43:09 09-04-2024

И вот таким челам бизнес будет продавать говноводку до 23 часов, откушав которую они пойдут крушить все что будет на пути.

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Гость

15:00:36 09-04-2024

Гость (14:43:09 09-04-2024) И вот таким челам бизнес будет продавать говноводку до 23 ча... Вы бы пошли в пьяном состоянии ночью пилить елки во дворе? Странно еще, что жители ничего не слышали. Окна на первом этаже открыты

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Гость

15:10:11 09-04-2024

Кому то наверное площадка приглянулась под застройку или стоянку авто.

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Гость

17:03:18 09-04-2024

Гость (15:10:11 09-04-2024) Кому то наверное площадка приглянулась под застройку или сто... Вот согласен, вандал может 1-2 дерева сломать.

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Гость

15:20:09 09-04-2024

Автолюбитель наверное, хотел там стоянку сделать

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С.М.

17:19:22 09-04-2024

Уже нашли и это две женщины в возрасте из этого же дома ...

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Гость

22:37:06 09-04-2024

Алтайка...

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Гость

11:47:04 19-04-2024

На войне как на войне!
Идёт бой за души людей.
Ради наших детей надо победить.

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