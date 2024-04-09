Вандалы сломали более 40 молодых сосен в одном из дворов Новоалтайска. Фото
Мужчине, который ухаживал за деревьями, пришлось вызывать скорую помощь
09 апреля 2024, 13:10, ИА Амител
Двор в Новоалтайске / Фото: предоставлено amic.ru
В Новоалтайске в воскресенье ночью, 7 апреля, неизвестные уничтожили деревья во дворах нескольких домов по улице Космонавтов, сообщили читатели amic.ru.
"Утром жители дворов были в шоке, увидев сломанные (подпиленные) сосенки: большие и маленькие, в общем количестве более 40 деревьев. Вызвали полицию, сотрудники которой провели опрос жителей, изъяли погибшие деревья", – рассказала местная жительница.
Мужчине, который ухаживал за деревьями, пришлось вызывать скорую помощь. Горожане подчеркнули, что поражены отсутствием совести у людей, которые уничтожили деревья.
13:28:24 09-04-2024
Ну камеры ведь есть, найти и руки через колено поломать, все равно толку никакого, ублюдки!
16:49:49 09-04-2024
Гость (13:28:24 09-04-2024) Ну камеры ведь есть, найти и руки через колено поломать, все... Чтобы ставить камеры, нужно освещение.
13:33:54 09-04-2024
сколько же тварей среди нормальных людей притаилось, по ночам выходят на промысел
13:42:12 09-04-2024
Подозреваю, что родители вандалов не вырастили ни одного дерева или кустарника, не объяснили своему чаду какой это труд… всех найти и наказать
14:43:09 09-04-2024
И вот таким челам бизнес будет продавать говноводку до 23 часов, откушав которую они пойдут крушить все что будет на пути.
15:00:36 09-04-2024
Гость (14:43:09 09-04-2024) И вот таким челам бизнес будет продавать говноводку до 23 ча... Вы бы пошли в пьяном состоянии ночью пилить елки во дворе? Странно еще, что жители ничего не слышали. Окна на первом этаже открыты
15:10:11 09-04-2024
Кому то наверное площадка приглянулась под застройку или стоянку авто.
17:03:18 09-04-2024
Гость (15:10:11 09-04-2024) Кому то наверное площадка приглянулась под застройку или сто... Вот согласен, вандал может 1-2 дерева сломать.
15:20:09 09-04-2024
Автолюбитель наверное, хотел там стоянку сделать
17:19:22 09-04-2024
Уже нашли и это две женщины в возрасте из этого же дома ...
22:37:06 09-04-2024
Алтайка...
11:47:04 19-04-2024
На войне как на войне!
Идёт бой за души людей.
Ради наших детей надо победить.