Вандалы сломали более 40 молодых сосен в одном из дворов Новоалтайска. Фото

Мужчине, который ухаживал за деревьями, пришлось вызывать скорую помощь

09 апреля 2024, 13:10, ИА Амител

Двор в Новоалтайске / Фото: предоставлено amic.ru

В Новоалтайске в воскресенье ночью, 7 апреля, неизвестные уничтожили деревья во дворах нескольких домов по улице Космонавтов, сообщили читатели amic.ru.

"Утром жители дворов были в шоке, увидев сломанные (подпиленные) сосенки: большие и маленькие, в общем количестве более 40 деревьев. Вызвали полицию, сотрудники которой провели опрос жителей, изъяли погибшие деревья", – рассказала местная жительница.

Мужчине, который ухаживал за деревьями, пришлось вызывать скорую помощь. Горожане подчеркнули, что поражены отсутствием совести у людей, которые уничтожили деревья.