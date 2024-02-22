Ванная комната для супергероев: Marka в ТВК "Гранд Арена" дарит мужчинам скидку
Порадуйте себя новой мебелью по выгодной цене
22 февраля 2024, 16:30, ИА Амител erid: LjN8K5LhS
Где купить сантехнику и мебель для ванной, которая будет отвечать всем требованиям по качеству и стилю? Таким вопросом задается практически каждый, кто делает ремонт. А в ТВК "Гранд Арена" знают ответ.
А ответ такой – в отделе Marka*, который расположен на первом этаже торгово-выставочного комплекса, напротив главного входа. Как раз сейчас в честь праздника там проходит акция: -23% на ванны и мебель. Это позволит хорошо сэкономить и спасти семейный бюджет во время ремонта.
"Пул арендаторов огромный. Качественные товары, стильные выставки, где можно все посмотреть, потрогать. Отделы с кафелем, сантехникой и мебелью для ванных комнат – отдельное произведение искусства. Я действительно советую выбирать тут на месте, не по каталогу, не по сайту. Нужно увидеть своими глазами, чтобы понять, подходит это мне? Приятно ли тактильно? Тот ли цвет?" – отметила маркетолог Дарья Шмакова.
Marka – бренд, который существует уже более 20 лет и создает комфортные условия для счастливой жизни людей.
У компании есть собственное производство с европейскими стандартами качества, которые обеспечивают контроль на всех этапах работ.
Marka следит за современными тенденциями и предпочтениями клиентов. А потому предлагает готовые стильные решения для ванной комнаты – ванны и мебель с различным функционалом и стилями.
Здесь вы можете купить:
- ванны из 100%-ного акрила;
- гидромассажные ванны;
- мебель для ванной;
- душевые уголки, поддоны.
Акция действует с 22 по 26 февраля 2024 года, подробности узнавайте у продавцов-консультантов отдела.
Marka
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ТВК "Гранд Арена"
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180
Единый номер 8-800-550-30-13
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