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Ваня Дмитриенко выступил на фестивале сельской молодежи в Алтайском крае

Также на сцену вышел заслуженный артист России Игорь Саруханов

02 сентября 2024, 06:50, ИА Амител

Ваня Дмитриенко / Кадр из видео "Вести Алтай"
Ваня Дмитриенко / Кадр из видео "Вести Алтай"

Певец Ваня Дмитриенко выступил на фестивале сельской молодежи в Павловске. Об этом сообщают "Вести Алтай"

На мероприятии работало 30 площадок, на которых сотрудники Павловского аграрного техникума рассказали о востребованных на селе профессиях и специальностях.

Также перед участниками выступил заслуженный артист России Игорь Саруханов.

Алтайский край музыка Знаменитости

Комментарии 3

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Гость

08:22:13 02-09-2024

Два дня про парня пишут.
Видать душевно поёт.

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Гость

10:50:12 02-09-2024

Нашел в Википедии, кто это. Из Красноярска, что-то спел про Венеру и Юпитер, теперь его типа многие знают. Хотя многие и не знают

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Денис

14:47:22 02-09-2024

Выступление и Вани Дмитриенко, и Саруханова было отличным. Но организация сего мероприятия просто отвратительная. Туалета всего 4 кабинки на многотысячную толпу. Умывальники рядом с туалетами опустели. и пополнять воду в них никто не заморочился. Как стемнело (а это еще задолго до выхода Саруханова) - посетить туалет можно было только на ощупь, входные группы с охраной - так же без освещения, ведущий (сынок Маршала) - просто ужаснейший персонаж, орал как резаный в микрофон и раз десят сказал, чей он сын... Такое себе зрелище...

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