Ваня Дмитриенко выступил на фестивале сельской молодежи в Алтайском крае
Также на сцену вышел заслуженный артист России Игорь Саруханов
02 сентября 2024, 06:50, ИА Амител
Ваня Дмитриенко / Кадр из видео "Вести Алтай"
Певец Ваня Дмитриенко выступил на фестивале сельской молодежи в Павловске. Об этом сообщают "Вести Алтай".
На мероприятии работало 30 площадок, на которых сотрудники Павловского аграрного техникума рассказали о востребованных на селе профессиях и специальностях.
Также перед участниками выступил заслуженный артист России Игорь Саруханов.
08:22:13 02-09-2024
Два дня про парня пишут.
Видать душевно поёт.
10:50:12 02-09-2024
Нашел в Википедии, кто это. Из Красноярска, что-то спел про Венеру и Юпитер, теперь его типа многие знают. Хотя многие и не знают
14:47:22 02-09-2024
Выступление и Вани Дмитриенко, и Саруханова было отличным. Но организация сего мероприятия просто отвратительная. Туалета всего 4 кабинки на многотысячную толпу. Умывальники рядом с туалетами опустели. и пополнять воду в них никто не заморочился. Как стемнело (а это еще задолго до выхода Саруханова) - посетить туалет можно было только на ощупь, входные группы с охраной - так же без освещения, ведущий (сынок Маршала) - просто ужаснейший персонаж, орал как резаный в микрофон и раз десят сказал, чей он сын... Такое себе зрелище...