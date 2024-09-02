Ваня Дмитриенко выступил на фестивале сельской молодежи в Алтайском крае

Также на сцену вышел заслуженный артист России Игорь Саруханов

02 сентября 2024, 06:50, ИА Амител

Ваня Дмитриенко / Кадр из видео "Вести Алтай"

Певец Ваня Дмитриенко выступил на фестивале сельской молодежи в Павловске. Об этом сообщают "Вести Алтай".

На мероприятии работало 30 площадок, на которых сотрудники Павловского аграрного техникума рассказали о востребованных на селе профессиях и специальностях.

Также перед участниками выступил заслуженный артист России Игорь Саруханов.