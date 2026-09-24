Варили пиво и травили байки. Что за праздник Федорины вечерки и как его отмечают
Зачем в этот день кланялись полю и новых дел не начинали
24 сентября 2026, 06:40, ИА Амител
Федорины вечерки – народный праздник, который ежегодно отмечают 24 сентября. С этого дня наступала настоящая осенняя пора – вовсю лили дожди, а дороги развозило так, что было не проехать. Поэтому днем делали домашние дела, а вечером собирались на капустники, где часами веселились и травили байки. Кто такая Федора, причем тут вообще капуста и чего нельзя было делать в этот народный праздник – читайте в материале amic.ru.
24 сентября (по старому стилю 11 сентября) Православная церковь вспоминает святую Феодору.
Согласно житию, преподобная Феодора Александрийская счастливо жила в браке со своим состоятельным и благочестивым мужем. Но однажды девушка поддалась искушению и изменила своему супругу. Осознав, что натворила, она возненавидела себя. Совесть не давала девушке покоя, поэтому Феодора решила не возвращаться домой к мужу, а отправилась в монастырь, чтобы искупить свой грех. Но не в женский, а в мужской (чтобы уж точно никто ее не нашел). Девушка остригла волосы, надела мужскую одежду и назвала себя Феодором.
Восемь лет святая провела в мужском монастыре: Феодора бралась за самую тяжелую работу, а по ночам рыдала и молила Бога простить ей ее грех. Как-то раз Феодору отправили по делам монастыря, путь был долгим, и по дороге ей пришлось остановиться в одной из гостиниц в Александрии. Там в это время жила дочь игумена, которая попыталась соблазнить молодого инока, не зная, что перед ним женщина.
Через некоторое время девица родила незаконного ребенка. Когда отец стал выяснять, от кого младенец, то дочь свалила вину на Феодора-монаха. Весть дошла до настоятеля монастыря. И как бы преподобная ни убеждала, что невиновна, ей все равно не поверили. Феодоре вручили ребенка и с бесчестьем выгнали из монастыря. Она приняла это испытание за искупление своего греха и поселилась с ребенком в шалаше. Согласно житию, Феодора прожила там с мальчиком семь лет.
После ей позволили вернуться в монастырь. Известно, что игумен обители получил от Бога откровение, что грех инока Феодора прощен. Два года прожила преподобная в затворе. А перед смертью завещала мальчику любить Бога, повиноваться братии и игумену.
Только после кончины в монастыре узнали ее тайну. О смерти преподобной сообщили ее супругу. Он удивился подвигу жены и решил принять постриг в монастыре. Отрок пошел по стопам приемной матери и стал игуменом.
На Руси на Федору обычно стояла дождливая осенняя погода. "Не каждое лето до Федоры дотянет", – приговаривал народ. В этот праздник было принято ходить в церковь на утреннюю службу и молиться о счастье и здоровье семьи.
А после всей деревней принимали участие в "осенщинах" – помогали подготовиться к зиме церковному служителю. Одни приносили зерно, другие – мед, помогали с ремонтом и уборкой.
Еще одна традиция на Федору – ходить в поле и кланяться до земли озимому урожаю. По преданию, если в этот день виднелись густые всходы, то это предвещало хороший урожай в следующем году. Также крестьяне занимались уборкой лука с грядок, убирали на зиму ульи с пчелами. "Преподобная Федора – всякому делу аминь", – говорили в народе.
С Федоры начинались капустные вечерки. С этого дня и еще около двух недель женщины собирались вместе, рубили и квасили капусту, готовили из нее пироги, щи и голубцы, травили байки и весело проводили время. Такие сборища прозвали капустниками.
А вот мужики в этот день варили в глиняных горшках на печи пиво. Его еще называли корчажным (от слова корчаги – большой глиняный сосуд).
На Федору нельзя было заниматься тяжелым трудом. Добрым делом считалось помочь нищим – подать милостыню или принести еды. А вот отказывать в помощи было не принято.
В народный праздник запрещалось сквернословить, ссориться и злиться. Все конфликты старались решать мирным путем.
А вот новых дел на Федору начинать было не принято. По народному поверью это считалось дурной приметой, а тот, кто ослушается запрета, навлечет на себя финансовые проблемы.
- Если озимые поднимались из земли – значит, урожай уродится богатый.
- Ветреную погоду ждали, если чайки в небе высоко кружились.
- На Федору всякое тепло кончается.
- Если много грибов, то и снега много будет.
- Бабье лето не дотянет до Федорина дня.
12:03:10 24-09-2026
Мужики варили пиво и травили байки.===Сейчас в конце разговора переходят на политику.В частности про
Баб-эль-Мандебский пролив.