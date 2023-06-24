Варнава Земляничник. Почему 24 июня обязательно нужно помыть полы
На Варнаву Земляничника следует провести генеральную уборку
24 июня 2023, 06:41, Анастасия Бичакова
Народный праздник Варнаву Земляничника отмечают в России 24 июня. В этот день люди, жившие на Руси, обязательно мыли в своих домах полы.
Зачем это нужно и каким еще традициям наши предки следовали на Варнаву Земляничника – в материале amic.ru.
Почему на Варнаву Земляничника принято мыть пол?
Считается, что если помыть полы на Варнаву Земляничника, то хозяевам дома сулят благополучие и достаток.
Также 24 июня следует разложить вещи по местам и выкинуть хлам. Считается, что это способ не только навести чистоту в доме, но и порядок в голове.
Кроме того, на Варнаву Земляничника рекомендуется проводить больше времени с любимым человеком. Это поможет укрепить отношения с ним.
А чего нельзя делать на Варнаву Земляничника?
На Варнаву Земляничника, были убеждены славяне, нельзя рвать цветы и срезать растения для приготовления блюд. Мол, они в эту дату могут быть повреждены нечистью.
24 июня не стоит экспериментировать с внешностью – стричь волосы, красить ногти и делать татуировки. Это якобы может плохо сказаться на красоте.
Помимо этого, на Варнаву нельзя бездельничать и отлынивать от работы.
Народные приметы 24 июня
- Стая гусей летит против ветра – значит, скоро похолодает.
- Капельки сока проступили на кленовых листьях – к дождю.
- Туман по воде стелется 24 июня – будет много грибов.
- Утки плещутся в воде и ныряют – к непогоде.
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