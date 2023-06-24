На Варнаву Земляничника следует провести генеральную уборку

24 июня 2023, 06:41, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

Народный праздник Варнаву Земляничника отмечают в России 24 июня. В этот день люди, жившие на Руси, обязательно мыли в своих домах полы.

Зачем это нужно и каким еще традициям наши предки следовали на Варнаву Земляничника – в материале amic.ru.

1 Почему на Варнаву Земляничника принято мыть пол? Считается, что если помыть полы на Варнаву Земляничника, то хозяевам дома сулят благополучие и достаток. Также 24 июня следует разложить вещи по местам и выкинуть хлам. Считается, что это способ не только навести чистоту в доме, но и порядок в голове. Кроме того, на Варнаву Земляничника рекомендуется проводить больше времени с любимым человеком. Это поможет укрепить отношения с ним.

2 А чего нельзя делать на Варнаву Земляничника? На Варнаву Земляничника, были убеждены славяне, нельзя рвать цветы и срезать растения для приготовления блюд. Мол, они в эту дату могут быть повреждены нечистью. 24 июня не стоит экспериментировать с внешностью – стричь волосы, красить ногти и делать татуировки. Это якобы может плохо сказаться на красоте. Помимо этого, на Варнаву нельзя бездельничать и отлынивать от работы.