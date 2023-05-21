История флота берёт своё начало ещё в 1731 году

21 мая 2023, 06:46, ИА Амител

21 мая Россия отмечает 292 года с момента образования Тихоокеанского флота. В этот день Сенат Российской империи учредил Охотскую военную флотилию и Охотский военный порт. Флотилия стала первой постоянно действующей военно-морской единицей на Тихом океане, она состояла в основном из малотоннажных судов. Впоследствии флотилия была преобразована в Тихоокеанский флот.

В настоящее время штаб флота располагается во Владивостоке, флагман – гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Для выполнения поставленных задач ТОФ располагает ракетными подводными крейсерами стратегического назначения, многоцелевыми атомными и дизельными подводными лодками, надводными кораблями для действий в океанской и ближней морской зонах, морской ракетоносной, противолодочной и истребительной авиацией, сухопутными и береговыми войсками. Подробнее смотрите в инфографике amic.ru.