В сегодняшнюю субботу астрологи советуют отдыхать и больше времени уделять себе

10 июня 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В этот выходной следует отвлечься от работы и созерцать (но это касается не всех). Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 июня читайте на amic.ru.

1 Овен Овнам звезды сулят положительные эмоции, встречи и новые знакомства. Это удачный день, чтобы запланировать поездку, отправиться путешествие и начать новый проект.

2 Телец Постарайтесь в эту субботу ни у кого не просить помощи. В ней, говорят звезды, вам, скорее всего, откажут. Так что полагайтесь на свои силы.

3 Близнецы У Близнецов день пройдет легко и непринуждённо. Представителей этого знака зодиака ждут приятные сюрпризы.

4 Рак Не будьте пессимистичны. Даже если ваши дела пока идут не очень хорошо, все обязательно наладится.

5 Лев Не злитесь, если в жизни что-то пошло не так. Будьте спокойны и вам будет сопутствовать удача.

6 Дева Девы, это прекрасный день, чтобы избавиться от старых вещей и сделать уборку.

7 Весы Вас сегодня ожидает множество приятных хлопот. По возможности проведите день с семьей.

8 Скорпион Уделите внимание родным и друзьям. С ними вы почувствуете себя счастливым.

9 Стрелец Спланируйте свой день, иначе он пройдет сумбурно и в дальнейшем будет риск ошибок в делах.

10 Козерог Отдохните и восстановите силы после напряженной рабочей недели.

11 Водолей Водолеи, будьте решительнее и напористее. Не оглядывайтесь на чужое мнение. Это поможет вам добиться того, о чем вы давно мечтаете.