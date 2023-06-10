Вас ждут сюрпризы. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 июня
В сегодняшнюю субботу астрологи советуют отдыхать и больше времени уделять себе
10 июня 2023, 07:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В этот выходной следует отвлечься от работы и созерцать (но это касается не всех). Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 июня читайте на amic.ru.
1
Овен
Овнам звезды сулят положительные эмоции, встречи и новые знакомства. Это удачный день, чтобы запланировать поездку, отправиться путешествие и начать новый проект.
2
Телец
Постарайтесь в эту субботу ни у кого не просить помощи. В ней, говорят звезды, вам, скорее всего, откажут. Так что полагайтесь на свои силы.
3
Близнецы
У Близнецов день пройдет легко и непринуждённо. Представителей этого знака зодиака ждут приятные сюрпризы.
4
Рак
Не будьте пессимистичны. Даже если ваши дела пока идут не очень хорошо, все обязательно наладится.
5
Лев
Не злитесь, если в жизни что-то пошло не так. Будьте спокойны и вам будет сопутствовать удача.
6
Дева
Девы, это прекрасный день, чтобы избавиться от старых вещей и сделать уборку.
7
Весы
Вас сегодня ожидает множество приятных хлопот. По возможности проведите день с семьей.
8
Скорпион
Уделите внимание родным и друзьям. С ними вы почувствуете себя счастливым.
9
Стрелец
Спланируйте свой день, иначе он пройдет сумбурно и в дальнейшем будет риск ошибок в делах.
10
Козерог
Отдохните и восстановите силы после напряженной рабочей недели.
11
Водолей
Водолеи, будьте решительнее и напористее. Не оглядывайтесь на чужое мнение. Это поможет вам добиться того, о чем вы давно мечтаете.
12
Рыбы
Рыбам тоже рекомендуется ненадолго отложить работу и расслабиться – к примеру, можно отправиться на природу.
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