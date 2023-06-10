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Вас ждут сюрпризы. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 июня

В сегодняшнюю субботу астрологи советуют отдыхать и больше времени уделять себе

10 июня 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В этот выходной следует отвлечься от работы и созерцать (но это касается не всех). Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 июня читайте на amic.ru.

1

Овен

Овнам звезды сулят положительные эмоции, встречи и новые знакомства. Это удачный день, чтобы запланировать поездку, отправиться путешествие и начать новый проект.
2

Телец

Постарайтесь в эту субботу ни у кого не просить помощи. В ней, говорят звезды, вам, скорее всего, откажут. Так что полагайтесь на свои силы.
3

Близнецы

У Близнецов день пройдет легко и непринуждённо. Представителей этого знака зодиака ждут приятные сюрпризы.
4

Рак

Не будьте пессимистичны. Даже если ваши дела пока идут не очень хорошо, все обязательно наладится.
5

Лев

Не злитесь, если в жизни что-то пошло не так. Будьте спокойны и вам будет сопутствовать удача.
6

Дева

Девы, это прекрасный день, чтобы избавиться от старых вещей и сделать уборку.
7

Весы

Вас сегодня ожидает множество приятных хлопот. По возможности проведите день с семьей.
8

Скорпион

Уделите внимание родным и друзьям. С ними вы почувствуете себя счастливым.
9

Стрелец

Спланируйте свой день, иначе он пройдет сумбурно и в дальнейшем будет риск ошибок в делах.

10

Козерог

Отдохните и восстановите силы после напряженной рабочей недели.
11

Водолей

Водолеи, будьте решительнее и напористее. Не оглядывайтесь на чужое мнение. Это поможет вам добиться того, о чем вы давно мечтаете.
12

Рыбы

Рыбам тоже рекомендуется ненадолго отложить работу и расслабиться – к примеру, можно отправиться на природу.
Фото: unsplash.com

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