Рассказываем, что пора высаживать, а что еще рано

04 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Садовый инвентарь / Фото: pixabay.com

Апрель – месяц пробуждения природы и начала активных работ в саду. После зимнего сна природа оживает, и садоводы приступают к работе. Но какие работы можно проводить в апреле, а от каких лучше воздержаться? Об этом мы расскажем в материале amic.ru.

1 Какие работы можно проводить в саду в апреле? Уборка : очистка от прошлогодней листвы, мусора, сухих веток.

: очистка от прошлогодней листвы, мусора, сухих веток. Обрезка : санитарная обрезка плодовых деревьев и кустарников.

: санитарная обрезка плодовых деревьев и кустарников. Вскапывание : рыхление почвы в междурядьях.

: рыхление почвы в междурядьях. Посадка : Холодостойких овощей: редис, лук, морковь, свекла, горох, шпинат. Ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина. Плодовых деревьев: яблони, груши, сливы.

: Уход : подкормка, полив, рыхление, прополка.

: подкормка, полив, рыхление, прополка. Защита от заморозков : укрытие нетканым материалом или плёнкой.

: укрытие нетканым материалом или плёнкой. Мульчирование : сохранение влаги, подавление роста сорняков.

: сохранение влаги, подавление роста сорняков. Посев сидератов : улучшение плодородия почвы.

: улучшение плодородия почвы. Пикировка рассады: при необходимости.

2 Что нельзя делать в саду в апреле? Нельзя спешить с посадкой теплолюбивых культур: помидоры, огурцы, перец, баклажаны. Нельзя использовать непроверенные средства защиты от вредителей и болезней. Нельзя разводить костры в близи посадок. Нельзя ходить по рыхлой и мокрой почве: это может ее уплотнить.

3 Какие есть секреты работы в весеннем саду? Используйте компост: это отличное органическое удобрение. Соблюдайте севооборот: это поможет избежать истощения почвы и накопления вредителей. Привлекайте полезных насекомых: они помогут вам в борьбе с вредителями. Не бойтесь экспериментировать: пробуйте новые сорта и методы выращивания. Самое главное – это любовь к природе и своему саду.