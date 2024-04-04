Ваш сад в апреле: что можно делать в огороде, а что нельзя?
Рассказываем, что пора высаживать, а что еще рано
04 апреля 2024, 06:40, ИА Амител
Апрель – месяц пробуждения природы и начала активных работ в саду. После зимнего сна природа оживает, и садоводы приступают к работе. Но какие работы можно проводить в апреле, а от каких лучше воздержаться? Об этом мы расскажем в материале amic.ru.
Какие работы можно проводить в саду в апреле?
- Уборка: очистка от прошлогодней листвы, мусора, сухих веток.
- Обрезка: санитарная обрезка плодовых деревьев и кустарников.
- Вскапывание: рыхление почвы в междурядьях.
- Посадка:
- Холодостойких овощей: редис, лук, морковь, свекла, горох, шпинат.
- Ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина.
- Плодовых деревьев: яблони, груши, сливы.
- Уход: подкормка, полив, рыхление, прополка.
- Защита от заморозков: укрытие нетканым материалом или плёнкой.
- Мульчирование: сохранение влаги, подавление роста сорняков.
- Посев сидератов: улучшение плодородия почвы.
- Пикировка рассады: при необходимости.
Что нельзя делать в саду в апреле?
Нельзя спешить с посадкой теплолюбивых культур: помидоры, огурцы, перец, баклажаны.
Нельзя использовать непроверенные средства защиты от вредителей и болезней.
Нельзя разводить костры в близи посадок.
Нельзя ходить по рыхлой и мокрой почве: это может ее уплотнить.
Какие есть секреты работы в весеннем саду?
Используйте компост: это отличное органическое удобрение.
Соблюдайте севооборот: это поможет избежать истощения почвы и накопления вредителей.
Привлекайте полезных насекомых: они помогут вам в борьбе с вредителями.
Не бойтесь экспериментировать: пробуйте новые сорта и методы выращивания.
Самое главное – это любовь к природе и своему саду.
Что пора высаживать в апреле?
В конце апреля уже можно высаживать в открытый грунт:
- Холодостойкие овощи: редис, лук, морковь, свекла, горох, шпинат.
- Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, малина.
- Плодовые деревья: яблони, груши, сливы.
Не забудьте про теплицы: в них можно посадить:
- Теплолюбивые овощи: помидоры, огурцы, перец, баклажаны.
- Цветочные культуры: петуния, бархатцы, астры, календула.
07:57:06 04-04-2024
Вы наверное попутали Алтайский край с Краснодарским ))
08:38:18 04-04-2024
Как то были заморозки в -7 в начале июня что даже редис подмерз.
09:44:38 04-04-2024
Ага, по нынешней грязюке самое то работать на даче.