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Ваш сад в апреле: что можно делать в огороде, а что нельзя?

Рассказываем, что пора высаживать, а что еще рано

04 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Садовый инвентарь / Фото: pixabay.com
Садовый инвентарь / Фото: pixabay.com

Апрель – месяц пробуждения природы и начала активных работ в саду. После зимнего сна природа оживает, и садоводы приступают к работе. Но какие работы можно проводить в апреле, а от каких лучше воздержаться? Об этом мы расскажем в материале amic.ru.

1

Какие работы можно проводить в саду в апреле?

  • Уборка: очистка от прошлогодней листвы, мусора, сухих веток.
  • Обрезка: санитарная обрезка плодовых деревьев и кустарников.
  • Вскапывание: рыхление почвы в междурядьях.
  • Посадка:
    • Холодостойких овощей: редис, лук, морковь, свекла, горох, шпинат.
    • Ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина.
    • Плодовых деревьев: яблони, груши, сливы.
  • Уход: подкормка, полив, рыхление, прополка.
  • Защита от заморозков: укрытие нетканым материалом или плёнкой.
  • Мульчирование: сохранение влаги, подавление роста сорняков.
  • Посев сидератов: улучшение плодородия почвы.
  • Пикировка рассады: при необходимости.
2

Что нельзя делать в саду в апреле?

Нельзя спешить с посадкой теплолюбивых культур: помидоры, огурцы, перец, баклажаны.

Нельзя использовать непроверенные средства защиты от вредителей и болезней.

Нельзя разводить костры в близи посадок.

Нельзя ходить по рыхлой и мокрой почве: это может ее уплотнить.

3

Какие есть секреты работы в весеннем саду?

Используйте компост: это отличное органическое удобрение.

Соблюдайте севооборот: это поможет избежать истощения почвы и накопления вредителей.

Привлекайте полезных насекомых: они помогут вам в борьбе с вредителями.

Не бойтесь экспериментировать: пробуйте новые сорта и методы выращивания.

Самое главное – это любовь к природе и своему саду.

4

Что пора высаживать в апреле?

В конце апреля уже можно высаживать в открытый грунт:

  • Холодостойкие овощи: редис, лук, морковь, свекла, горох, шпинат.
  • Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, малина.
  • Плодовые деревья: яблони, груши, сливы.

Не забудьте про теплицы: в них можно посадить:

  • Теплолюбивые овощи: помидоры, огурцы, перец, баклажаны.
  • Цветочные культуры: петуния, бархатцы, астры, календула.
дачный сезон

Комментарии 3

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Гость

07:57:06 04-04-2024

Вы наверное попутали Алтайский край с Краснодарским ))

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Гость

08:38:18 04-04-2024

Как то были заморозки в -7 в начале июня что даже редис подмерз.

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Гость

09:44:38 04-04-2024

Ага, по нынешней грязюке самое то работать на даче.

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