Вассерман призвал ограничить хранение россиянами наличных суммой свыше 1 млн рублей

Согласно законопроекту, который подготовил депутат Госдумы, россияне должны будут уведомлять налоговиков о наличии у них такой суммы денег и объяснять, откуда она взялась

17 апреля 2023, 21:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях или валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны будут сообщить об этом налоговикам, назвав источник происхождения средств. Как сообщает "Интерфакс", в противном случае граждан ждет конфискация средств и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых денег.

Для осуществления механизма контроля за подобными средствами предлагается внести в Уголовный кодекс новую статью "Неправомерный оборот денежных средств". В пояснительной записке указывается, что нередко большие суммы наличных у граждан появляются следствием деятельности "в теневом или даже черном секторе экономики", из-за чего требуют особого внимания и контроля.

Норма должна действовать для налоговых резидентов, которые не позднее недели со дня появления крупной денежной суммы должны будут уведомить налоговый орган об их наличии по форме, утвержденной ФНС. Сам инструмент Вассерман считает эффективным в борьбе с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности.