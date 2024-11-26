"Вайб" стал словом 2024 года
В тройке лидеров также оказались "скуф" и "прилет"
26 ноября 2024, 18:32, ИА Амител
Словом 2024 года, по версии портала "Грамота.ру", стал "вайб". В тройку лидеров также вошли "скуф" и "прилет", сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Выбирали главное слово этого года свыше 400 экспертов-филологов России. Они оценили 11 слов, которые вошли в шорт-лист. "Прилет" набрал 124 голоса, "скуф" – 229 голосов, а "вайб" – 256.
Руководитель портала Константин Деревянко отметил, что тройка лидеров сразу определилась на экспертном голосовании.
"Сначала кандидаты шли с минимальным отрывом в один-два голоса, короткое время лидировал "скуф", но уже через сутки голосования "вайб" вырвался вперед и больше позиций не сдал", – отметил он.
Слово года добавят в метасловарь "Грамоты.ру" как результат признания языковой значимости экспертами и носителями.
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