Вaza: в России двое неизвестных похитили 13-летнюю девочку, чтобы выдать замуж

Ребенка подкараулили у школы и насильно посадили в автомобиль, который уехал в неизвестном направлении

31 января 2025, 16:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Двое неизвестных мужчин похитили 13-летнюю девочку в Тюменской области. Ее посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел 30 января в селе Княжево. Согласно первой информации, мужчины подкараулили ребенка у школы и насильно усадили в автомобиль Kia Rio серебристого цвета. Установить направление, в котором они могли уехать, не удалось.

Незадолго до происшествия девочка рассказала подругам, что познакомилась в соцсетях с молодым человеком. Однако он оказался слишком настойчивым и начал выслеживать ее.

По предварительным данным, школьницу могли похитить, чтобы выдать замуж за цыгана.

Известно, что ребенка до сих пор не нашли.