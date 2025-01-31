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Вaza: в России двое неизвестных похитили 13-летнюю девочку, чтобы выдать замуж

Ребенка подкараулили у школы и насильно посадили в автомобиль, который уехал в неизвестном направлении

31 января 2025, 16:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Двое неизвестных мужчин похитили 13-летнюю девочку в Тюменской области. Ее посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел 30 января в селе Княжево. Согласно первой информации, мужчины подкараулили ребенка у школы и насильно усадили в автомобиль Kia Rio серебристого цвета. Установить направление, в котором они могли уехать, не удалось.

Незадолго до происшествия девочка рассказала подругам, что познакомилась в соцсетях с молодым человеком. Однако он оказался слишком настойчивым и начал выслеживать ее.

По предварительным данным, школьницу могли похитить, чтобы выдать замуж за цыгана.

Известно, что ребенка до сих пор не нашли.

Происшествия Россия дети

Комментарии 10

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Толик

16:13:28 31-01-2025

Пожалуйста!
Завезите к нам ещё 11 млн мигрантов!
Пожалуйста!
Будем жить как в Ираке и всех девочек будем замуж выдавать в 9 лет!
Аминь

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Гость

16:21:50 31-01-2025

А Цыгане получают материнский капитал?
Хоть один цыган в армии служил?

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Шинник

16:34:59 31-01-2025

ну начнём с того что исходя их возраста похищенной - выдать за муж её планировали за цыганина...
А если перейти по ссылке на ТГ База, то имеем подтверждение вышеописанного....
Так может не с мигрантами бороться а с Цыганами ?
Барнаул, Озёрная, Яма... нигде не слышали ?

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Гость

17:09:03 31-01-2025

От цыган одно зло.

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Гость

17:17:06 31-01-2025

Через два часа после того как в Барнауле столкнулись трамвай и автобус, без погибших . Да и в принципе рядового ДТП Бастрыкин уже взял ситуацию на контроль. А вот в таких случаях он превращается в слепо-глухонемого

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Гость

18:38:05 31-01-2025

Дикость.

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Петр

18:48:53 31-01-2025

видео похищения-не сопротивляется даже...

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Гость

19:52:57 31-01-2025

Петр (18:48:53 31-01-2025) видео похищения-не сопротивляется даже...... Ребенок просто не осознавал опасности. Что ж вы такой большой и умный себя по одним меркам с ребенком меряете.

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Гость

20:34:42 31-01-2025

Распахнула власть ворота мигрантам - вот и наводнили страну многоженцы и похитители невест, реализуя свои "законные" традиции...

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Гость

21:14:26 31-01-2025

Ну если девочки сами хотят, кто виноват?

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