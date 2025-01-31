Вaza: в России двое неизвестных похитили 13-летнюю девочку, чтобы выдать замуж
Ребенка подкараулили у школы и насильно посадили в автомобиль, который уехал в неизвестном направлении
31 января 2025, 16:00, ИА Амител
Двое неизвестных мужчин похитили 13-летнюю девочку в Тюменской области. Ее посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Baza.
Инцидент произошел 30 января в селе Княжево. Согласно первой информации, мужчины подкараулили ребенка у школы и насильно усадили в автомобиль Kia Rio серебристого цвета. Установить направление, в котором они могли уехать, не удалось.
Незадолго до происшествия девочка рассказала подругам, что познакомилась в соцсетях с молодым человеком. Однако он оказался слишком настойчивым и начал выслеживать ее.
По предварительным данным, школьницу могли похитить, чтобы выдать замуж за цыгана.
Известно, что ребенка до сих пор не нашли.
16:13:28 31-01-2025
Пожалуйста!
Завезите к нам ещё 11 млн мигрантов!
Пожалуйста!
Будем жить как в Ираке и всех девочек будем замуж выдавать в 9 лет!
Аминь
16:21:50 31-01-2025
А Цыгане получают материнский капитал?
Хоть один цыган в армии служил?
16:34:59 31-01-2025
ну начнём с того что исходя их возраста похищенной - выдать за муж её планировали за цыганина...
А если перейти по ссылке на ТГ База, то имеем подтверждение вышеописанного....
Так может не с мигрантами бороться а с Цыганами ?
Барнаул, Озёрная, Яма... нигде не слышали ?
17:09:03 31-01-2025
От цыган одно зло.
17:17:06 31-01-2025
Через два часа после того как в Барнауле столкнулись трамвай и автобус, без погибших . Да и в принципе рядового ДТП Бастрыкин уже взял ситуацию на контроль. А вот в таких случаях он превращается в слепо-глухонемого
18:38:05 31-01-2025
Дикость.
18:48:53 31-01-2025
видео похищения-не сопротивляется даже...
19:52:57 31-01-2025
Петр (18:48:53 31-01-2025) видео похищения-не сопротивляется даже...... Ребенок просто не осознавал опасности. Что ж вы такой большой и умный себя по одним меркам с ребенком меряете.
20:34:42 31-01-2025
Распахнула власть ворота мигрантам - вот и наводнили страну многоженцы и похитители невест, реализуя свои "законные" традиции...
21:14:26 31-01-2025
Ну если девочки сами хотят, кто виноват?