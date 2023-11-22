"Важен каждый день". Жителей Алтайского края приглашают на бренд-день HAVAL

Гостей ждут конкурсы с призами и тест-драйв

22 ноября 2023, 09:15, ИА Амител erid: LjN8KBMTa

Какие у вас планы на ближайшую субботу? Хотите принять участие в большом семейном празднике, поучаствовать в конкурсах с призами и попробовать в деле новый стильный HAVAL? Тогда приходите 25 ноября 2023 года в 12:00 по адресу Барнаул, Павловский тракт, 164. АЕМ Холдинг – официальный дилер HAVAL* в Алтайском крае – проведет крутое мероприятие под девизом "Важен каждый день". Регистрация на мероприятие здесь.

Гости бренд-дня HAVAL смогут принять участие в тест-драйве в разных дорожных условиях, пройти увлекательные конкурсы, получить фирменные призы, а самых маленьких посетителей ожидает детская развлекательная зона. И только в этот день вы сможете получить дополнительные подарки при покупке автомобиля. А кроме того, сейчас действует уникальное предложение – выгода до 200 000 рублей на автомобили HAVAL в трейд-ин.

АЕМ Холдинг – динамично развивающийся автомобильный холдинг Алтайского края более чем с 15-летней историей. Каждый клиент получит здесь высокие стандарты сервисного обслуживания, широкий выбор автомобилей в наличии, индивидуальный подход. АЕМ Холдинг предоставляет программу Trade-in*, кредитные и лизинговые программы, автострахование, гарантийное обслуживание, оригинальные запасные части, дополнительное оборудование и аксессуары. И, конечно, тест-драйв авто.

АЕМ Холдинг / Фото предоставлено компанией



* HAVAL ("Хавейл"); Trade-in ("Трейд-ин")

Банк-партнер – ООО "Драйв Клик Банк"

АЕМ Холдинг – официальный дилер HAVAL (ООО "АЕМ Авто")

Барнаул, Павловский тракт, 164

Тел.: +7(3852)450-450

Сайт: aem-haval.ru

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