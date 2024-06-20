Важнейший матч для Сербии. Какие игры на Евро пройдут 20 июня и где их смотреть

Трансляции всех игр в России можно смотреть официально

20 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Футболист на поле / Фото: pxhere.com

Второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу 20 июня ознаменуют три матча, каждый из которых стоит посмотреть. Рассказываем, кто сыграет сегодня и где найти трансляцию встреч.

Игровой день откроет сборная Сербии, которой предстоит важнейший матч с командой Словении. В первой игре на Евро сербы проиграли англичанам и сейчас занимают последнее место в турнирной таблице. Чтобы выйти из группы, им нужна победа. У словенцев, сыгравших вничью с Данией, пусть всего одно очко, но уже есть.



Начало матча Словения – Сербия запланировано на 20:00 по местному времени (16:00 мск). Трансляцию в России можно посмотреть на Okko.

Следующими на поле в Германии выйдут сборные Дании и Англии. Датчане с пережившим остановку сердца и вернувшимся в строй Кристианом Эриксеном в первой игре поделили очки со словаками. Англичане же, по мнению букмекеров, являются фаворитами турнира. Свою группу после победы над Сербией они уже возглавляют. Несмотря на то, что команда Гарета Саутгейта играет в незрелищный и медленный футбол, датчане могут заставить англичан побегать и доставить им проблем. Тот же Эриксен уже отличился забитым голом на Евро и не собирается останавливаться. Посмотреть точно будет на что.



Начало матча Дания – Англия запланировано на 23:00 по местному времени (19:00 мск). Транслировать игру будут Okko, "Кинопоиск" и "Матч ТВ".

Третья игра дня, по мнению автора, самая интересная, но придется досидеть до глубокой ночи. Италия и Испания уже имеют по три очка в своей группе и явно оставят Албанию и Хорватию бороться за третье место.



Италия, на секундочку, действующий чемпион Европы, с проблемами в нападении интересна тем, как из ситуации будет выкручиваться главный тренер Лучано Спалетти. Одноклубник Алексея Миранчука ("Аталанта) Джанлука Скамакка в Лиге Европы в игре с "Ливерпулем", возможно, выдал матч жизни, но на его стабильность рассчитывать пока не приходится. Как показала игра с Албанией, пока итальянцам нужно пользоваться наработанными схемами на стандартах и проталкивать мячи в ворота соперника, как получилось в эпизоде с голом, который забил Николо Барелла.



Испания же, судя по первому матчу, пока выезжает на индивидуальном мастерстве игроков. При этом не стоит забывать о нестабильности Альваро Мораты, который к середине турнира может забыть, какая из двух ног у него ведущая. Игра от центра поля, а с ним у испанцев проблем нет, выглядит красиво, но в первом матче со сборной Хорватии местами казалось, что сборная Испании вязнет и не знает, что делать. В любом случае, команда Луиса де ла Фуэнте не "садится в автобус" и всегда старается оставаться активной. А это уже хорошо.

Начало матча Дания – Англия запланировано на 02:00 по местному времени (22:00 мск). Транслировать игру будут Okko, "Кинопоиск" и "Матч ТВ".



Отследить текущее положение дел в группах на Евро-2024 можно на официальном сайте УЕФА.