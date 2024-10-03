Вброд и в горы. Клиенты Автоцентра АНТ стали участниками экспедиции Jetour по Алтаю

Масштабный тест-драйв провели на новых, мощных и проходимых машинах

03 октября 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KSDcb

Jetour T2 пересекает реку в Горном Алтае / Фото: Андрей Лихошерстов

Jetour (Джетур) – очень клиентоориентированная компания, которая создает ценность бренда не только благодаря качественным авто, но и за счет масштабных мероприятий для своих клиентов. Ранее компания организовывала экспедиции во Владивосток и Чечню, а недавно владельцы авто из Барнаула, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги и Ярославля отправились в Горный Алтай, чтобы протестировать новый внедорожник Jetour T2 на бездорожье, трассе и даже в предгорье.

Двухдневный тест-драйв #JetourПокоряйАлтай стал настоящим приключением, ведь семьи смогли не только испытать автомобиль в непривычных для себя условиях, но и насладиться красотами местной природы. Как все прошло и как себя повел Jetour T2 – читайте в материале amic.ru.

Мощь и уверенность

Участники экспедиции посетили красивейшие места республики, в том числе комплекс Петроглифов и Ороктойский мост и накатали немало километров по трассе и гравию.

Jetour T2 в Горном Алтае / Фото: Андрей Лихошерстов

Jetour T2 создан для езды по бездорожью. Он обладает высокой геометрической проходимостью и надежной подвеской, что позволяет ему справляться со сложными участками дороги. У автомобиля семь режимов вождения, в том числе и для езды по сложным участкам. Независимая подвеска на четыре колеса обеспечивает дополнительную стабильность, а высокий клиренс позволяет передвигаться вброд.

"Главное, чего мне хотелось, – проехать не просто по красивым местам, но и по новым. По асфальту мы и дома катаемся, а вот бездорожье – это уже интересно. Было интересно испытать авто на прочность. Слышала, что у этой модели увеличен дорожный просвет, так что можно даже броды преодолевать. Интересно проверить это на деле и узнать, на что способна машина", – поделилась ожиданиями от поездки участница тест-драйва Ксения Заркова.Они с супругом стали владельцами Jetour в марте этого года. Пара долго выбирала автомобиль, прошла множество тест-драйвов и в итоге остановила выбор на T2, который покорил своими ходовыми характеристиками. Внедорожник также оказался очень удобным и легким в управлении, маневренным, что в ежедневных поездках по городу особенно ценит семья.

"Мы прекрасно провели время, увидели много новых мест, все было организовано на высшем уровне. Но, что самое важное, протестировали машину не только на трассе, но и на бездорожье. И даже пересекли реку вброд. Я сама была за рулем, и это оказалось легко и вполне комфортно", – поделилась эмоциями от поездки Ксения.

Она подчеркнула, что путешествие стало настоящей перезагрузкой и позволило по-новому взглянуть на автомобиль и осознать, насколько он хороший.

Ксения и Сергей Зарковы / Фото: Татьяна Алдабаева и Андрей Лихошерстов

Комфорт на дальние расстояния

А вот Анатолий и Росина Кичигины еще не купили внедорожник, но уже его забронировали в Автоцентре АНТ. И прежде чем стать полноправными владельцами, решили испытать его в длительном путешествии. Поездка стала своеобразным тест-драйвом маршрута, который семья преодолевает практически каждый месяц. Родители Росины живут в Горном Алтае, и Кичигины часто их навещают.

"Автомобиль познается в нестандартных ситуациях, ездить по хорошему асфальту, наверное, может абсолютно любой автомобиль. Мы уже опробовали внедорожник на тест-драйве в городе, но теперь было важно проехать по нашему загородному маршруту, чтобы понять, как он покажет себя в реальных условиях после покупки. Это был отличный шанс протестировать машину еще до приобретения и оценить, насколько она подходит для наших нужд", – рассказал Анатолий Кичигин.

Паре удалось в полной мере испытать авто на трассе. Анатолий отметил, что, несмотря на то, что он проехал несколько сотен километров от Горного до дома (возвращаясь с тест-драйва), совсем не устал за рулем. Сидеть было удобно.

А еще они ездили в предгорье и катались по гравийной дороге, и везде Jetour T2 показал себя с лучшей стороны. Благодаря хорошей кинематике подвески авто легко преодолевало возникающие сложности. Автомобиль хорошо повел себя и на гравийной дороге, не издавал лишнего шума и грохота, даже когда скорость была около 110 км/ч.

Анатолий и Росина Кичигины / Фото: Татьяна Алдабаева и Андрей Лихошерстов

Семья Сергея Сапелко и Елены Петровой владеет внедорожником с марта 2024 года. Пара отметила в авто множество полезных функций, которые делают повседневную жизнь комфортнее.

"Мы много времени проводим за рулем, и благодаря современным технологиям и функциям дорога становится гораздо приятнее. Я смотрю любимые сериалы и фильмы прямо в пути, включаю клипы, а внучкам нравится смотреть мультики. Это действительно удобно и помогает скоротать время в дороге", – сказала Елена Петрова.

Также семья отметила и еще одну важную функцию: уверенный обгон по трассе. Единственное, что еще не удалось им протестировать, – как поведет себя внедорожник зимой и на гололеде.

Сергей Сапелко и Елена Петрова / Фото: Татьяна Алдабаева

Гаджет на колесах

Андрей и Екатерина Лушниковы владеют Jetour Dashing ("Дэшинг") и уже испытали его в условиях сибирской зимы.

"Катя уже проехала на нем 40 тысяч, мы недавно прошли плановое ТО. Никаких скрипов, никаких зависаний, все работает. Даже в лютые морозы, когда температура опускалась до -36 градусов, машина не подвела. Мы слышали опасения, что ручки дверей могут замерзнуть после мойки, но нет. Все открывается. Машина спокойно заводится с брелока даже в сильный мороз", – рассказал Андрей Лушников.

Прокатившись на T2, пара снова убедилась, что Jetour - гаджет на колесах. И не случайно. В нем есть все необходимое для комфортной поездки, в том числе разъемы Type-C и USB*, автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения, интеллектуальное голосовое управление, мультимедиа с экраном 15,6 дюйма, премиальная аудиосистема Sony* с мощными динамиками, включая сабвуфер и другие опции.

Андрей и Екатерина Лушниковы / Фото: Татьяна Алдабаева / Фото: Андрей Лихошерстов

По словам Андрея, первое, что бросилось ему в глаза после покупки внедорожника, – это отсутствие кнопок. Все управление автомобилем осуществляется через планшет. Интерфейс логичен и понятен, все иконки читаемы.

Отметила семья и удобные сиденья, которые обеспечивают хорошую боковую поддержку и имеют много регулировок.

"Я часто езжу на машине, причем не только по асфальту. Иногда приходится бывать в деревнях по работе. Машина показала себя с лучшей стороны в самых разных условиях. Во время дальних поездок спина не устает, сидеть удобно, не хочется ерзать или облокачиваться на руль. И парковаться в городе мне тоже удобно", – поделилась Екатерина Лушникова.

Участники экспедиции в Горном Алтае / Фото: Андрей Лихошерстов и самих участников

Тест-драйв позволил опробовать внедорожник T2 в разных условиях и получить яркие впечатления. Причем тестировать авто на трассе, на щебеночной дороге, по песку и серпантину, вброд им помогал опытный инструктор, который подбирал оптимальные режимы езды, делая экспедицию более безопасной и захватывающей.

Участники тест-драйва из Барнаула / Фото: Татьяна Алдабаева

Автоцентр АНТ, официальный дилер бренда Jetour в Барнауле

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел.: (3852) 290-020

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