"Вчера. Сегодня. Завтра". Активисты АГМУ приняли участие в студенческом фестивале

"Маевка-2024" прошла в Горном Алтае и собрала ребят из разных заведений

31 мая 2024, 12:00, ИА Амител

"Маевка-2024" / Фото: МИА "ПульS"

С 25 по 27 мая в селе Аскат Республики Алтай состоялся фестиваль студенческого актива "Маевка-2024". В этом году событие проходило под лозунгом "Вчера. Сегодня. Завтра".

Участие в мероприятии приняли и студенты АГМУ. На маевку съехались активисты из: АРО ВОД "Волонтеры-медики", Спортивного совета, МИА "Пульс", Корпуса Наставников, Оперативного отряда, Студенческого совета общежитий, Neon Genesis Altai*, Профсоюзной организации обучающихся, Студенческого клуба, НОМУИС, СО "Медик" и СПК "Я горжусь".

"Подобные мероприятия направлены на выработку навыков командной работы, которые обязательно пригодятся в будущем. Так же наши студенты, участвуя в различных секциях, оттачивают коммуникативные навыки, вырабатывают стрессоустойчивость. Стоит отметить, что в течение года в рамках внеучебной работы в АГМУ проходят подобные мероприятия, на которых обучающиеся получают новые компетенции. В частности, у нас работает "Академия управления Ректора АГМУ", где уже несколько месяцев студенты в прямом смысле готовятся в будущем стать ректором университета", – комментирует ректор вуза Ирина Шереметьева.

"Маевка" – традиционное выездное мероприятие для активистов Студсовета АГМУ. Каждый раз фестиваль проводят под разной тематикой: в 2024 году его посвятили 70-летнему юбилею АГМУ.

"Маевка-2024" / Фото: МИА "ПульS"

Программа фестиваля включала разные мероприятия:

работу в командах;

веревочный курс;

нетворкинг "Полезные связи";

стену воспоминаний "Маевка'24. Вчера";

вечер под гитару;

экскурсию "Маевка'24. Сегодня";

концертную программу "Маевка'24. Завтра";

торжественное закрытие.

Заместитель председателя Студсовета АГМУ, организатор "Маевки-2024" Диана Горячева рассказала, что для нее три дня пролетели незаметно. Все ребята уезжали со слезами на глазах. Ведь на маевке, как никогда ранее, чувствовалась семейная атмосфера.

Также организатор отметила удачную коллаборацию студентов различных организаций. Ведь каждый знает, что только совместными усилиями можно покорить все вершины.

"Маевка-2024" / Фото: МИА "ПульS"

Завершился фестиваль награждением активных участников подарочными сертификатами и мерчем университета.

*Neon Genesis Altai ("Нион Генезис Алтай")