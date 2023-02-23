ВЦИОМ: более 80% россиян положительно оценили послание Путина Федеральному собранию

82% участников опроса отметили, что вся речь главы государства была интересной

23 февраля 2023, 21:32, ИА Амител

Более 80% опрошенных россиян положительно оценили выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 45% опрошенных оценили своё впечатление как полностью положительное, 36% – скорее положительно. Не понравилось выступление президента 11% опрошенных, ещё 8% высказали безразличие или затруднились ответить. 82% участников опроса отметили, что вся речь главы государства была интересной.

Высказались респонденты и об актуальности затронутых в послании тем. 74% из них считают, что все вопросы были значимыми. При этом 78% отметили, что Путин говорил искренне, а 88% заявили, что всё было чётко и понятно.