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ВЦИОМ: более 80% россиян положительно оценили послание Путина Федеральному собранию

82% участников опроса отметили, что вся речь главы государства была интересной

23 февраля 2023, 21:32, ИА Амител

Более 80% опрошенных россиян положительно оценили выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 45% опрошенных оценили своё впечатление как полностью положительное, 36% – скорее положительно. Не понравилось выступление президента 11% опрошенных, ещё 8% высказали безразличие или затруднились ответить. 82% участников опроса отметили, что вся речь главы государства была интересной.

Высказались респонденты и об актуальности затронутых в послании тем. 74% из них считают, что все вопросы были значимыми. При этом 78% отметили, что Путин говорил искренне, а 88% заявили, что всё было чётко и понятно.

Комментарии 4

  • Я два дня с россиянами общаюсь, ни одного из тех 80% не повстречал Кроме ботов-Иуд
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Удивительно! Почему такая короткая память? Предыдущие годы, какие были послания?
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Если с россиянами-Иудами общаться, то будешь думать, что все за бандеровцев. Но послание мне тоже не показалось однозначно положительным. 5 лет назад, когда про гиперзвук рассказывал, было более позитивно. А сейчас говорил, как будто гиперзвука нет. А ведь его уже 5 лет должны были выпускать
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Обещаю обещать
    24 февраля, Гость   Ответить
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