ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян
В целом одобряют его деятельность 77,1% опрошенных
09 февраля 2024, 23:15, ИА Амител
Президент Владимир Путин / Фото: unsplash.com
Президенту Владимиру Путину доверяют 79,1%, 77,1% опрошенных одобряют его деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
На вопрос о доверии президенту 79,1% ответили положительно и лишь 16,8% – отрицательно. В целом одобряют его деятельность 77,1% опрошенных, 14,9% ответили на вопрос об одобрении негативно.
Опрос общественного мнения проводился с 29 января по 4 февраля. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
23:27:11 09-02-2024
А давайте реальное голосование проведем . Кто доверяет "+", а кто не доверяет "-", ставьте под моим комментарием.
09:11:13 10-02-2024
Надеждин (23:27:11 09-02-2024) А давайте реальное голосование проведем . Кто доверяет "+",... Есть! Товарищи майор!
04:24:00 10-02-2024
Вчера с россиянами с Прудских,, ручейки гоняли сильно цифры отличаются от ВЦИОМовских. А считоводы, кстати ни одному знакомому россиянину так и не позвонили.
08:40:02 10-02-2024
Бред
14:15:33 10-02-2024
Если человеку каждый день внушать, что белое черное, он в итоге поверит.
17:35:48 10-02-2024
На какой срок идёт "президент"?
18:07:21 10-02-2024
юрист (17:35:48 10-02-2024) На какой срок идёт "президент"?... правильно писать - "П"-резидент...! и ни кто не знает что означает буква "П", перед словом резидент... а вот кто такой резидент все знают...