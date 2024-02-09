ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян

В целом одобряют его деятельность 77,1% опрошенных

09 февраля 2024, 23:15, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Президенту Владимиру Путину доверяют 79,1%, 77,1% опрошенных одобряют его деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

На вопрос о доверии президенту 79,1% ответили положительно и лишь 16,8% – отрицательно. В целом одобряют его деятельность 77,1% опрошенных, 14,9% ответили на вопрос об одобрении негативно.

Опрос общественного мнения проводился с 29 января по 4 февраля. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.