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ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 79,1% россиян

В целом одобряют его деятельность 77,1% опрошенных

09 февраля 2024, 23:15, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: unsplash.com
Президент Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Президенту Владимиру Путину доверяют 79,1%, 77,1% опрошенных одобряют его деятельность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

На вопрос о доверии президенту 79,1% ответили положительно и лишь 16,8% – отрицательно. В целом одобряют его деятельность 77,1% опрошенных, 14,9% ответили на вопрос об одобрении негативно.

Опрос общественного мнения проводился с 29 января по 4 февраля. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Владимир Путин опросы

Комментарии 7

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Надеждин

23:27:11 09-02-2024

А давайте реальное голосование проведем . Кто доверяет "+", а кто не доверяет "-", ставьте под моим комментарием.

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Гость

09:11:13 10-02-2024

Надеждин (23:27:11 09-02-2024) А давайте реальное голосование проведем . Кто доверяет "+",... Есть! Товарищи майор!

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Гость

04:24:00 10-02-2024

Вчера с россиянами с Прудских,, ручейки гоняли сильно цифры отличаются от ВЦИОМовских. А считоводы, кстати ни одному знакомому россиянину так и не позвонили.

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Гость

08:40:02 10-02-2024

Бред

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Гость

14:15:33 10-02-2024

Если человеку каждый день внушать, что белое черное, он в итоге поверит.

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юрист

17:35:48 10-02-2024

На какой срок идёт "президент"?

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Гость

18:07:21 10-02-2024

юрист (17:35:48 10-02-2024) На какой срок идёт "президент"?... правильно писать - "П"-резидент...! и ни кто не знает что означает буква "П", перед словом резидент... а вот кто такой резидент все знают...

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