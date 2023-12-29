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ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян

Положительно оценили деятельность Путина на посту президента 77,1% респондентов

29 декабря 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным на сайте данным, не доверяют главе государства лишь 16,6% опрошенных граждан.

Положительно оценили деятельность Путина на посту президента 77,1% респондентов. Отрицательно высказались значительно меньше – 14,6%.

Как уточнил ВЦИОМ, телефонный опрос проводился с 18 по 24 декабря по случайной выборке. Всего участие приняли 1600 респондентов старше 18 лет.

Владимир Путин Политика

Комментарии 34

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Гость

17:04:06 29-12-2023

- "Положительно оценили деятельность Путина на посту президента 77,1%" Это че, у них проблем с яйцами нет?

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Гость

18:28:15 29-12-2023

Гость (17:04:06 29-12-2023) Это че, у них проблем с яйцами нет? С яйцами только у тебя проблемы, по причине их физического отсутствия.

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Гость

06:38:58 30-12-2023

Гость (17:04:06 29-12-2023) - "Положительно оценили деятельность Путина на посту президе... У тебя с яйцами есть проблема?

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Владимир

17:34:20 29-12-2023

Опять опрос проводили в Госдуме и в СФ.

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Гость

06:40:18 30-12-2023

Владимир (17:34:20 29-12-2023) Опять опрос проводили в Госдуме и в СФ.... А то есть если тебя только опрашивать, то ты конкретно против Путина?

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пенсионер

17:35:15 29-12-2023

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан страны.Смех просто а как быть вот с этим пока я у власти повышения пенсионного возраста не будет и далее пенсионеры будут отдыхать за границей,пенсии и зарплаты по $3000 ,сколько то млн. высокотехнологичных рабочих мест и т.д и т.п .НУ И ГДЕ ВСЁ ЭТО ?????.И ВООБЩЕ КАК ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО КОМУ ТО ДОВЕРЯТЬ????.

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Гость

18:24:44 29-12-2023

пенсионер (17:35:15 29-12-2023) Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан стра... Ну так ранее уже писали о каком то количестве мест собирания подписей за Путина. Зачем вы в интернете свои вопросы задаете? Явитесь на точку и каждого подписанта спросите. Но вам же это не надо. Вам привычнее в онлайне волну гнать. Тем более, что вам до пенсии еще может быть годиков 30-40 по факту.

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Петя

17:37:09 29-12-2023

Идет опрос среди одного и того же количества людей и всегда один и тот же результат ! 1600 человек представляют интересы россиян ! Почему не хотите провести опрос среди всей страны ! Потому что правда ни кому не нужна ! Печально

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Влад

17:47:47 29-12-2023

фейк

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Гость

18:02:33 29-12-2023

В следующий раз 20% сразу гражданства лишать или десяточку лагерей- иж чё, не одобряют, видите ли.

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Гость

06:47:08 30-12-2023

Гость (18:02:33 29-12-2023) В следующий раз 20% сразу гражданства лишать или десяточку л... Я вот таких как ты сам бы бил, прямо в рыло с ноги. Ненавижу предателей. А ты явная проанатольевская прокладка - на тебе в рыло. Не стесняюсь - имею право.

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Гость

07:45:41 30-12-2023

Гость (06:47:08 30-12-2023) Я вот таких как ты сам бы бил, прямо в рыло с ноги. Ненавижу... мамкин боевик проснулся. ручки после вчерашнего трясутся? головушка бо-бо?

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Гость

10:32:04 30-12-2023

Гость (07:45:41 30-12-2023) мамкин боевик проснулся. ручки после вчерашнего трясутся? го... Вовсе нет. Хочешь проверить - велкам) внесу в харю - как по маслу)

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гость

08:06:51 30-12-2023

Гость (06:47:08 30-12-2023) Я вот таких как ты сам бы бил, прямо в рыло с ноги. Ненавижу... а кто ж тебя наделил такими правами и поставил выше законов страны,часом не боженька или это простая мания величия?

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Гость

10:33:39 30-12-2023

гость (08:06:51 30-12-2023) а кто ж тебя наделил такими правами и поставил выше законов ... Да какая разница? Вотру мазь для хомячков - тыж даже боли не почувствуешь)

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Гость

11:56:35 30-12-2023

Гость (06:47:08 30-12-2023) Я вот таких как ты сам бы бил, прямо в рыло с ноги. Ненавижу... Извинялся бы ты, как Киркоров, что не в ту дверь зашёл))

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гость

18:04:07 29-12-2023

для тех, кто в теме - их 95 %

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Гость

07:22:39 30-12-2023

гость (18:04:07 29-12-2023) для тех, кто в теме - их 95 %... Что не 146% ?

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Гость

18:59:10 29-12-2023

А вот сделайте опрос на госуслугах, для всех желающих, тогда и посмотрим.

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Гость

19:19:25 29-12-2023

При таком обозначенном уровне доверия наши пенсионеры должны ездить в кругосветные путешествия на комфортабельных лайнерах и отдыхать на лучших курортах мира, жить в комфортабельных коттеджах и квартирах и иметь качественную медицинскую помощь в любое время, не собирать детям на операции. А иначе, плучается какой-то когнитивный диссонас - живем хуже на все планете, а уровень доверия не совместим с качеством жизни большинства россиян.

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Гость

23:55:50 29-12-2023

явный когнитивный диссонанс у человека, который утверждает, что хуже всех живет на планете. За всех пенсионеров не радей. При Чубайсе жил, что-ли...

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гость

19:27:24 29-12-2023

Ну если так уверен в поддержке населения наш не сменяемый,так в чем проблема-проведи чистые и открытые выборы,убери весь административный ресурс(который сейчас уже проводит скрытую агитацию),вместо поставленных нужных людей с комиссия подсчета голосов,наберите людей с той же биржи,которых нет корыстного интереса,создайте портал где в реальном времени будет видно сколько человек на данный момент пришло на выборы на тот или иной участок,да на этом же портале сразу после подсчета голосов на участке публиковать данные именно этого участка,вот тогда и будет видно на сколько реальны заявленные цифры

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Правдивые аргументы

20:41:36 29-12-2023

Как прикрепить файлы?---штук 100, чтобы видели комменты обычного народа, где ясно что это совсем не 80%...

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😆😆😆😆😆

21:32:44 29-12-2023

Самое интересное, они, похоже, сами в это верят!🤣

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нюша

23:43:25 29-12-2023

Гость (19:19:25 29-12-2023) При таком обозначенном уровне доверия наши пенсионеры должн... свои мозги потребительством запудрил, на чужие перхоть не сыпь. Изображаешь воина правды, так пойди и повоюй за нее на передовой в окопах. Знаток глобальной политики....

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Гость

01:18:09 30-12-2023

нюша (23:43:25 29-12-2023) свои мозги потребительством запудрил, на чужие перхоть не сы... Всегда война считалась источником наживы,а не поиском правды,так прежде чем давать советы,думай что пишешь

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Гость

07:38:04 30-12-2023

нюша (23:43:25 29-12-2023) свои мозги потребительством запудрил, на чужие перхоть не сы... Давай домой, в смешарики

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Иван

01:18:09 30-12-2023

Если Путин не решит Очевидный вопрос о бесплатном проезде по всем дорогам России, буду голосовать против него, как не способного оценить создавшуюся ситуацию в стране. (это можно оценить, что человек просто выработался). Это страшно, когда глава государства не может оценить деяния граждан. Это мягко сказано.

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Иван

01:29:22 30-12-2023

Платные дороги в России , это шедевр. Хуже чем то, что нужно для Россиян, трудно придумать. С другой стороны, трудно придумать, то, что это повлияет более, чем негативно, на выборы. президента. НЕужели Вы, Владимир Владимирович, не понимаете, что платные дороги - позор России.

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Иван

02:21:39 30-12-2023

Я проитв Путина. -Платные дороги - позор России. -В Волгоградской области нет лечения по полюсу. Хотя это возможно в Саратове, Москве, Липецке и др. Глава администрации устранился от этой проблемы. Почему?...

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То есть, кроме платных дорог

09:20:50 30-12-2023

Иван (02:21:39 30-12-2023) Я проитв Путина. -Платные дороги - позор России. -В Волгог... у вас к нему претензий нет?🤣

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Гость

02:40:37 30-12-2023

Вранье!!!!!

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гость

10:01:16 30-12-2023

Ну что ,на сколько лет напостили граждане. Всех теперь отследят и накажут. Наивные до тупости ."Караван " всё равно пойдёт дальше хоть вы волком войте.Ну удивили вы всех - смешно.

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Элен без ребят

13:21:42 30-12-2023

гость (10:01:16 30-12-2023) Ну что ,на сколько лет напостили граждане. Всех теперь отсле... ну повыли-то всего двое: один с проблемными яйцами, второй- с платными дорогами. возможно, это один и тот же диванный воин с режимом :)

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