ВЦИОМ: Путину доверяют 80 процентов россиян
Положительно оценили деятельность Путина на посту президента 77,1% респондентов
29 декабря 2023, 16:50, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опубликованным на сайте данным, не доверяют главе государства лишь 16,6% опрошенных граждан.
Положительно оценили деятельность Путина на посту президента 77,1% респондентов. Отрицательно высказались значительно меньше – 14,6%.
Как уточнил ВЦИОМ, телефонный опрос проводился с 18 по 24 декабря по случайной выборке. Всего участие приняли 1600 респондентов старше 18 лет.
17:04:06 29-12-2023
- "Положительно оценили деятельность Путина на посту президента 77,1%" Это че, у них проблем с яйцами нет?
18:28:15 29-12-2023
Гость (17:04:06 29-12-2023) Это че, у них проблем с яйцами нет? С яйцами только у тебя проблемы, по причине их физического отсутствия.
06:38:58 30-12-2023
Гость (17:04:06 29-12-2023) - "Положительно оценили деятельность Путина на посту президе... У тебя с яйцами есть проблема?
17:34:20 29-12-2023
Опять опрос проводили в Госдуме и в СФ.
06:40:18 30-12-2023
Владимир (17:34:20 29-12-2023) Опять опрос проводили в Госдуме и в СФ.... А то есть если тебя только опрашивать, то ты конкретно против Путина?
17:35:15 29-12-2023
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан страны.Смех просто а как быть вот с этим пока я у власти повышения пенсионного возраста не будет и далее пенсионеры будут отдыхать за границей,пенсии и зарплаты по $3000 ,сколько то млн. высокотехнологичных рабочих мест и т.д и т.п .НУ И ГДЕ ВСЁ ЭТО ?????.И ВООБЩЕ КАК ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО КОМУ ТО ДОВЕРЯТЬ????.
18:24:44 29-12-2023
пенсионер (17:35:15 29-12-2023) Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% граждан стра... Ну так ранее уже писали о каком то количестве мест собирания подписей за Путина. Зачем вы в интернете свои вопросы задаете? Явитесь на точку и каждого подписанта спросите. Но вам же это не надо. Вам привычнее в онлайне волну гнать. Тем более, что вам до пенсии еще может быть годиков 30-40 по факту.
17:37:09 29-12-2023
Идет опрос среди одного и того же количества людей и всегда один и тот же результат ! 1600 человек представляют интересы россиян ! Почему не хотите провести опрос среди всей страны ! Потому что правда ни кому не нужна ! Печально
17:47:47 29-12-2023
фейк
18:02:33 29-12-2023
В следующий раз 20% сразу гражданства лишать или десяточку лагерей- иж чё, не одобряют, видите ли.
06:47:08 30-12-2023
Гость (18:02:33 29-12-2023) В следующий раз 20% сразу гражданства лишать или десяточку л... Я вот таких как ты сам бы бил, прямо в рыло с ноги. Ненавижу предателей. А ты явная проанатольевская прокладка - на тебе в рыло. Не стесняюсь - имею право.
07:45:41 30-12-2023
Гость (06:47:08 30-12-2023) Я вот таких как ты сам бы бил, прямо в рыло с ноги. Ненавижу... мамкин боевик проснулся. ручки после вчерашнего трясутся? головушка бо-бо?
10:32:04 30-12-2023
Гость (07:45:41 30-12-2023) мамкин боевик проснулся. ручки после вчерашнего трясутся? го... Вовсе нет. Хочешь проверить - велкам) внесу в харю - как по маслу)
08:06:51 30-12-2023
Гость (06:47:08 30-12-2023) Я вот таких как ты сам бы бил, прямо в рыло с ноги. Ненавижу... а кто ж тебя наделил такими правами и поставил выше законов страны,часом не боженька или это простая мания величия?
10:33:39 30-12-2023
гость (08:06:51 30-12-2023) а кто ж тебя наделил такими правами и поставил выше законов ... Да какая разница? Вотру мазь для хомячков - тыж даже боли не почувствуешь)
11:56:35 30-12-2023
Гость (06:47:08 30-12-2023) Я вот таких как ты сам бы бил, прямо в рыло с ноги. Ненавижу... Извинялся бы ты, как Киркоров, что не в ту дверь зашёл))
18:04:07 29-12-2023
для тех, кто в теме - их 95 %
07:22:39 30-12-2023
гость (18:04:07 29-12-2023) для тех, кто в теме - их 95 %... Что не 146% ?
18:59:10 29-12-2023
А вот сделайте опрос на госуслугах, для всех желающих, тогда и посмотрим.
19:19:25 29-12-2023
При таком обозначенном уровне доверия наши пенсионеры должны ездить в кругосветные путешествия на комфортабельных лайнерах и отдыхать на лучших курортах мира, жить в комфортабельных коттеджах и квартирах и иметь качественную медицинскую помощь в любое время, не собирать детям на операции. А иначе, плучается какой-то когнитивный диссонас - живем хуже на все планете, а уровень доверия не совместим с качеством жизни большинства россиян.
23:55:50 29-12-2023
явный когнитивный диссонанс у человека, который утверждает, что хуже всех живет на планете. За всех пенсионеров не радей. При Чубайсе жил, что-ли...
19:27:24 29-12-2023
Ну если так уверен в поддержке населения наш не сменяемый,так в чем проблема-проведи чистые и открытые выборы,убери весь административный ресурс(который сейчас уже проводит скрытую агитацию),вместо поставленных нужных людей с комиссия подсчета голосов,наберите людей с той же биржи,которых нет корыстного интереса,создайте портал где в реальном времени будет видно сколько человек на данный момент пришло на выборы на тот или иной участок,да на этом же портале сразу после подсчета голосов на участке публиковать данные именно этого участка,вот тогда и будет видно на сколько реальны заявленные цифры
20:41:36 29-12-2023
Как прикрепить файлы?---штук 100, чтобы видели комменты обычного народа, где ясно что это совсем не 80%...
21:32:44 29-12-2023
Самое интересное, они, похоже, сами в это верят!🤣
23:43:25 29-12-2023
Гость (19:19:25 29-12-2023) При таком обозначенном уровне доверия наши пенсионеры должн... свои мозги потребительством запудрил, на чужие перхоть не сыпь. Изображаешь воина правды, так пойди и повоюй за нее на передовой в окопах. Знаток глобальной политики....
01:18:09 30-12-2023
нюша (23:43:25 29-12-2023) свои мозги потребительством запудрил, на чужие перхоть не сы... Всегда война считалась источником наживы,а не поиском правды,так прежде чем давать советы,думай что пишешь
07:38:04 30-12-2023
нюша (23:43:25 29-12-2023) свои мозги потребительством запудрил, на чужие перхоть не сы... Давай домой, в смешарики
01:18:09 30-12-2023
Если Путин не решит Очевидный вопрос о бесплатном проезде по всем дорогам России, буду голосовать против него, как не способного оценить создавшуюся ситуацию в стране. (это можно оценить, что человек просто выработался). Это страшно, когда глава государства не может оценить деяния граждан. Это мягко сказано.
01:29:22 30-12-2023
Платные дороги в России , это шедевр. Хуже чем то, что нужно для Россиян, трудно придумать. С другой стороны, трудно придумать, то, что это повлияет более, чем негативно, на выборы. президента. НЕужели Вы, Владимир Владимирович, не понимаете, что платные дороги - позор России.
02:21:39 30-12-2023
Я проитв Путина. -Платные дороги - позор России. -В Волгоградской области нет лечения по полюсу. Хотя это возможно в Саратове, Москве, Липецке и др. Глава администрации устранился от этой проблемы. Почему?...
09:20:50 30-12-2023
Иван (02:21:39 30-12-2023) Я проитв Путина. -Платные дороги - позор России. -В Волгог... у вас к нему претензий нет?🤣
02:40:37 30-12-2023
Вранье!!!!!
10:01:16 30-12-2023
Ну что ,на сколько лет напостили граждане. Всех теперь отследят и накажут. Наивные до тупости ."Караван " всё равно пойдёт дальше хоть вы волком войте.Ну удивили вы всех - смешно.
13:21:42 30-12-2023
гость (10:01:16 30-12-2023) Ну что ,на сколько лет напостили граждане. Всех теперь отсле... ну повыли-то всего двое: один с проблемными яйцами, второй- с платными дорогами. возможно, это один и тот же диванный воин с режимом :)