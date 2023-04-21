ВЦИОМ: уровень доверия Путину составляет 80%

Деятельность правительства РФ одобряют 51,8% опрошенных

21 апреля 2023, 21:02, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведённому с 10 по 16 апреля, составляет 80%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу. Об этом сообщает ТАСС.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов (плюс 0,4 п. п. за неделю), показатель одобрения деятельности президента с 10 по 16 апреля 2023 года составил 77,5% (плюс 0,4 п. п. за неделю)", – цитирует агентство исследование.

Деятельность правительства РФ одобряют 51,8% опрошенных (минус 2,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 54,8% респондентов (минус 0,1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 63,3% (минус 0,2 п. п.).