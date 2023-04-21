ВЦИОМ: уровень доверия Путину составляет 80%
Деятельность правительства РФ одобряют 51,8% опрошенных
21 апреля 2023, 21:02, ИА Амител
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведённому с 10 по 16 апреля, составляет 80%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу. Об этом сообщает ТАСС.
"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов (плюс 0,4 п. п. за неделю), показатель одобрения деятельности президента с 10 по 16 апреля 2023 года составил 77,5% (плюс 0,4 п. п. за неделю)", – цитирует агентство исследование.
Деятельность правительства РФ одобряют 51,8% опрошенных (минус 2,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 54,8% респондентов (минус 0,1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 63,3% (минус 0,2 п. п.).
23:58:44 21-04-2023
А опрос проводили с пистолетом у виска? Тогда однозначно доверяю!!!
08:48:49 22-04-2023
Москвич (23:58:44 21-04-2023) А опрос проводили с пистолетом у виска? Тогда однозначно дов... не в зданиях администрации президента и госдумы
12:19:42 22-04-2023
Враньё полное!!!
23:19:31 22-04-2023
Какой уровень доверия ВЦИОМу?
00:06:14 23-04-2023
Чрезмерно накрутили. Нам хуже и хуже везде и во всем.А миллиардеры новые растут и все в офшорах и за рубежом.
13:01:22 23-04-2023
Гость (00:06:14 23-04-2023) Чрезмерно накрутили. Нам хуже и хуже везде и во всем.А милли... А тебе доложили или это твои догадки базарной базы?