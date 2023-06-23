ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Уровень одобрения деятельности главы государства повысился на 1,4 п.п., до 76,1%

23 июня 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину по данным опроса, проведенному с 12 по 18 июня, составляет 78,9. Как сообщает ТАСС, такие данные опубликовал ВЦИОМ.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Там отметили, что уровень доверия не изменился, а уровень одобрения деятельности повысился на 1,4 п.п., до 76,1%.

Деятельность российского правительства сейчас одобряют 50,7%, а работу премьер-министра Михаила Мишустина – 53,3%. О доверии ему заявили 61,8%.