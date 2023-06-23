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ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Уровень одобрения деятельности главы государства повысился на 1,4 п.п., до 76,1%

23 июня 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину по данным опроса, проведенному с 12 по 18 июня, составляет 78,9. Как сообщает ТАСС, такие данные опубликовал ВЦИОМ. 

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Там отметили, что уровень доверия не изменился, а уровень одобрения деятельности повысился на 1,4 п.п., до 76,1%. 

Деятельность российского правительства сейчас одобряют 50,7%, а работу премьер-министра Михаила Мишустина – 53,3%. О доверии ему заявили 61,8%. 

Комментарии 15

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Гость

20:02:41 23-06-2023

мало нарисовали

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Гость

20:23:06 23-06-2023

Без комментариев

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Федор

20:47:28 23-06-2023

Как же вы достали этой ахинеей. Кто доверяет? Где вы все находите этих доверчивых?

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Гость

21:25:51 23-06-2023

Скупые мужские слезы счастья! УРА товарищи!

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Гость

21:30:20 23-06-2023

Звонок: Иванов Александр Иванович здравствуйте , проживаете по прописке Ленина 14? Будьте добры подскажите, как вы к президенту относитесь?

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Гость

22:19:37 23-06-2023

Они каждую неделю опрос проводят? )

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Гость

22:20:43 23-06-2023

Чуров в гробу переворачивается от такого упадка с 146% до 79%

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Гость

22:27:33 23-06-2023

Они сами у себя опрос проводили?

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Сергей

22:29:40 23-06-2023

Враньё...

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Егор

22:53:57 23-06-2023

1.6к из 140кк? Вы гоните? В следующий раз 10 человек попросите, может сто выйдет

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Петр

23:12:24 23-06-2023

1600 респондентов и 78,9 % доверия -"НЕ СТЫДНО"? Фото Президента Уважаемые 2005 года, а опрос необходимо вести в доме престарелых среди 150 постояльцев , процент доверия будет ближе к 90%....

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Гость

23:20:37 23-06-2023

Не 146%? Маловато однако - не доработал ВЦИОМ.

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Владимир

23:59:43 23-06-2023

Стесняюсь спросить, кого они всегда опрашивают, своих лизоблюдов, одних и тех же, уж писали бы 101% вот вообще был бы финиш.

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Гость

07:16:18 24-06-2023

смешные,за критику и недоверие можно статью схлопотать,а они опросы проводят. это игра такая,недовольных переписывают?

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Гость

10:39:27 24-06-2023

брехня

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