ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%
Уровень одобрения деятельности главы государства повысился на 1,4 п.п., до 76,1%
23 июня 2023, 19:55, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину по данным опроса, проведенному с 12 по 18 июня, составляет 78,9. Как сообщает ТАСС, такие данные опубликовал ВЦИОМ.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Там отметили, что уровень доверия не изменился, а уровень одобрения деятельности повысился на 1,4 п.п., до 76,1%.
Деятельность российского правительства сейчас одобряют 50,7%, а работу премьер-министра Михаила Мишустина – 53,3%. О доверии ему заявили 61,8%.
20:02:41 23-06-2023
мало нарисовали
20:23:06 23-06-2023
Без комментариев
20:47:28 23-06-2023
Как же вы достали этой ахинеей. Кто доверяет? Где вы все находите этих доверчивых?
21:25:51 23-06-2023
Скупые мужские слезы счастья! УРА товарищи!
21:30:20 23-06-2023
Звонок: Иванов Александр Иванович здравствуйте , проживаете по прописке Ленина 14? Будьте добры подскажите, как вы к президенту относитесь?
22:19:37 23-06-2023
Они каждую неделю опрос проводят? )
22:20:43 23-06-2023
Чуров в гробу переворачивается от такого упадка с 146% до 79%
22:27:33 23-06-2023
Они сами у себя опрос проводили?
22:29:40 23-06-2023
Враньё...
22:53:57 23-06-2023
1.6к из 140кк? Вы гоните? В следующий раз 10 человек попросите, может сто выйдет
23:12:24 23-06-2023
1600 респондентов и 78,9 % доверия -"НЕ СТЫДНО"? Фото Президента Уважаемые 2005 года, а опрос необходимо вести в доме престарелых среди 150 постояльцев , процент доверия будет ближе к 90%....
23:20:37 23-06-2023
Не 146%? Маловато однако - не доработал ВЦИОМ.
23:59:43 23-06-2023
Стесняюсь спросить, кого они всегда опрашивают, своих лизоблюдов, одних и тех же, уж писали бы 101% вот вообще был бы финиш.
07:16:18 24-06-2023
смешные,за критику и недоверие можно статью схлопотать,а они опросы проводят. это игра такая,недовольных переписывают?
10:39:27 24-06-2023
брехня