ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

62% опрошенных заявили, что точно пойдут на выборы

11 февраля 2024, 07:33, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

Согласно результатам, 62% заявили, что точно пойдут на выборы. Еще 14% сказали, что скорее примут участие, а 4% – что скорее всего не пойдут. 7% решили не голосовать, а еще 12% не определились.

Среди собирающихся на выборы 75% отдадут свой голос за Путина. Второе место занял кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков (5%), третье разделили Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ (по 4%). 2% собираются испортить бюллетень, а 8% не смогли ответить.

Опрос проводился 8 февраля с помощью телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 1,6 тысячи человек.