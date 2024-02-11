ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина
62% опрошенных заявили, что точно пойдут на выборы
11 февраля 2024, 07:33, ИА Амител
Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.
Согласно результатам, 62% заявили, что точно пойдут на выборы. Еще 14% сказали, что скорее примут участие, а 4% – что скорее всего не пойдут. 7% решили не голосовать, а еще 12% не определились.
Среди собирающихся на выборы 75% отдадут свой голос за Путина. Второе место занял кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков (5%), третье разделили Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ (по 4%). 2% собираются испортить бюллетень, а 8% не смогли ответить.
Опрос проводился 8 февраля с помощью телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 1,6 тысячи человек.
07:57:34 11-02-2024
А давайте здесь и сейчас проведем голосование. Кто за Путина ставьте палец вверх под моим комментарием, а кто за другого кандидата ставьте палец вниз.
07:45:23 12-02-2024
Элла (07:57:34 11-02-2024) А давайте здесь и сейчас проведем голосование. Кто за Путина... Ну что Эллочка-людоедочка, сколько голосов маловменяемых людей набрала? 75? Ууу, так много)))) бгггг) я и говорю, что вас, альтернативноодаренных, по пальцам пересчитать можно. Вас настолько меньшинство, что это даже не нуждается в аргументации. Не понимаю только одного - что вы все тут продолжаете мучаться? Уезжайте отсюда, вас ждут гостеприимные Грузия и Армения, Казахстан и Киргизия. А мы вам вслед исполним песню «Дорожная» группировки Ленинград)
08:52:19 11-02-2024
Бред
09:12:25 11-02-2024
Ни одного желающего не встречал. Кому этот вцыом названивает? Пескову?
15:51:56 11-02-2024
Гость (09:12:25 11-02-2024) Ни одного желающего не встречал. Кому этот вцыом названивает... А я встречала и не одного. Какой из этого сделаешь вывод?
17:30:00 11-02-2024
Элен без ребят (15:51:56 11-02-2024) А я встречала и не одного. Какой из этого сделаешь вывод? ... что пенсионеры сами не жили и другим не дадут
21:13:56 11-02-2024
Гость (09:12:25 11-02-2024) Ни одного желающего не встречал. Кому этот вцыом названивает... А я не встречал ни одного желающего голосовать за любого другого. И?
11:49:11 12-02-2024
Гость (21:13:56 11-02-2024) А я не встречал ни одного желающего голосовать за любого дру... так выйдите из здания администрации и будете удивлены сколько их по улице ходит
09:23:54 11-02-2024
- "Среди собирающихся на выборы 75% отдали свой голос за Путина." ======= Вот такой будет итог выборов.
09:40:29 11-02-2024
А эти 75% после выборов путина готовы будут пойти под 2-ю волну могилизацию? И готовы ли они, чтоб им ещё раз подняли пенсионный возраст?
12:33:37 11-02-2024
Гость (09:40:29 11-02-2024) А эти 75% после выборов путина готовы будут пойти под 2-ю во... А там бабки старые, им ни чего не грозит
14:03:29 11-02-2024
Гость (09:40:29 11-02-2024) А эти 75% после выборов путина готовы будут пойти под 2-ю во... От Путина уже знаешь чего ожидать,а вот от других,которые рвутся к власти. А вы готовы обнищать ещё больше при смене всего штата и команды Кремля, радостного кидания из стороны в сторону нового руководства, вы готовы к войне между государствами? Вы готовы к тому,что этих кандидатов не знают на международной арене. Что доверие, уважение, страх нужно годами зарабатывать. Вы готовы к новой перестройке?
14:18:25 11-02-2024
Кира (14:03:29 11-02-2024) От Путина уже знаешь чего ожидать,а вот от других,которые рв... ГОТОВЫ!!!
20:45:47 11-02-2024
Гость (14:18:25 11-02-2024) ГОТОВЫ!!!... пиши только за себя! а те, кто жил в то время, ни за что не согласится пройти через это второй раз!
10:00:31 12-02-2024
Элен без ребят (20:45:47 11-02-2024) пиши только за себя! а те, кто жил в то время, ни за что не ... Пишите только за себя, что за двойные стандарты, вы же на европеец там какой-то))))
15:01:43 11-02-2024
Они бы лучше высказываться по телевизору разрешили для всех желающих стать президентом РФ. А то глушь и замалчивание везде! Нужно выделить телеканал из списка бесплатных 20. На то и свобода слова!
20:19:27 11-02-2024
Гость (14:18:25 11-02-2024) ГОТОВЫ!!!... А ты жил в это время. Вот мы не готовы ещё раз это пройти.
07:12:21 12-02-2024
Гражданин (20:19:27 11-02-2024) А ты жил в это время. Вот мы не готовы ещё раз это пройти. ... А чем сейчас лучше то ?