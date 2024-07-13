Вдова погибшего под колесами автомобиля рыбака отсудила у водителя 2,5 млн рублей
Женщина настаивала на более крупной сумме, но суд удовлетворил ее требование только частично
13 июля 2024, 14:31, ИА Амител
Суд вынес решение по иску вдовы рыбака, погибшего под колесами автомобиля на озере Большие Чаны Новосибирской области.
Как пишет "КП-Новосибирск", трагедия случилась 11 декабря 2022 года, когда пьяный водитель на Toyota RAV4 врезался в палатку, где находились рыбаки. Один из них – Александр – погиб на месте, а его тесть Максим получил травмы.
Суд признал водителя виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к году исправительных работ, а также обязал выплатить семье погибшего 4,4 млн рублей.
Однако вдова Наталья подала новый гражданский иск, потребовав 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования Натальи частично, взыскав с виновника 100 тысяч рублей в ее пользу и по 600 тысяч – каждому из четверых несовершеннолетних детей. Одного из них она родила вскоре после гибели супруга.
Остальная часть иска была отклонена. Пока неясно, будет ли Наталья обжаловать это решение.
16:27:53 13-07-2024
отсудила - это не значит получит...
16:48:05 13-07-2024
А 4,5 за что были?
17:44:38 13-07-2024
Нормально, Ефремову за то же самое 7,5 лет, а этому ничего