НОВОСТИПроисшествия

Вдова погибшего под колесами автомобиля рыбака отсудила у водителя 2,5 млн рублей

Женщина настаивала на более крупной сумме, но суд удовлетворил ее требование только частично

13 июля 2024, 14:31, ИА Амител

Место происшествия / Фото: vk.com/fishing55_region
Место происшествия / Фото: vk.com/fishing55_region

Суд вынес решение по иску вдовы рыбака, погибшего под колесами автомобиля на озере Большие Чаны Новосибирской области.

Как пишет "КП-Новосибирск", трагедия случилась 11 декабря 2022 года, когда пьяный водитель на Toyota RAV4 врезался в палатку, где находились рыбаки. Один из них – Александр – погиб на месте, а его тесть Максим получил травмы.

Суд признал водителя виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к году исправительных работ, а также обязал выплатить семье погибшего 4,4 млн рублей.

Однако вдова Наталья подала новый гражданский иск, потребовав 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования Натальи частично, взыскав с виновника 100 тысяч рублей в ее пользу и по 600 тысяч – каждому из четверых несовершеннолетних детей. Одного из них она родила вскоре после гибели супруга.

Остальная часть иска была отклонена. Пока неясно, будет ли Наталья обжаловать это решение.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 3

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Гость

16:27:53 13-07-2024

отсудила - это не значит получит...

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Гость

16:48:05 13-07-2024

А 4,5 за что были?

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Гость

17:44:38 13-07-2024

Нормально, Ефремову за то же самое 7,5 лет, а этому ничего

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