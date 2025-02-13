НОВОСТИПроисшествия

Вдову Караченцова экстренно госпитализировали из-за проблем с легкими

Около недели Поргина провела в больнице

13 февраля 2025, 15:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

76-летнюю актрису Людмилу Поргину, вдову актера Николая Караченцова, экстренно госпитализировали из-за серьезных проблем с легкими. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, артистка пожаловалась медикам на повышенную температуру, сильный сухой кашель, головокружение, общую слабость. Ее доставили в пульмонологическое отделение одной из московских больниц – там медики выявили у пожилой актрисы хрипы при дыхании.

Около недели Поргина провела в больнице. Сейчас она находится дома, где продолжает придерживаться рекомендаций. Какой диагноз был у артистки, в публикации канала не уточняется.

Происшествия культура

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:05:07 13-02-2025

не правильный заголовок! она уже дома. новость недельной давности.. да и зачем писать на каждый чих

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:35 14-02-2025

Вот зачем она нам ,эта Портнягина ,звезда или легенда России ,как будто больше нет более значимых и интересных новостей .

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров