Вдову Караченцова экстренно госпитализировали из-за проблем с легкими
Около недели Поргина провела в больнице
13 февраля 2025, 15:40, ИА Амител
76-летнюю актрису Людмилу Поргину, вдову актера Николая Караченцова, экстренно госпитализировали из-за серьезных проблем с легкими. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, артистка пожаловалась медикам на повышенную температуру, сильный сухой кашель, головокружение, общую слабость. Ее доставили в пульмонологическое отделение одной из московских больниц – там медики выявили у пожилой актрисы хрипы при дыхании.
Около недели Поргина провела в больнице. Сейчас она находится дома, где продолжает придерживаться рекомендаций. Какой диагноз был у артистки, в публикации канала не уточняется.
16:05:07 13-02-2025
не правильный заголовок! она уже дома. новость недельной давности.. да и зачем писать на каждый чих
13:48:35 14-02-2025
Вот зачем она нам ,эта Портнягина ,звезда или легенда России ,как будто больше нет более значимых и интересных новостей .