Вдову Караченцова экстренно госпитализировали из-за проблем с легкими

Около недели Поргина провела в больнице

13 февраля 2025, 15:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

76-летнюю актрису Людмилу Поргину, вдову актера Николая Караченцова, экстренно госпитализировали из-за серьезных проблем с легкими. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, артистка пожаловалась медикам на повышенную температуру, сильный сухой кашель, головокружение, общую слабость. Ее доставили в пульмонологическое отделение одной из московских больниц – там медики выявили у пожилой актрисы хрипы при дыхании.

Около недели Поргина провела в больнице. Сейчас она находится дома, где продолжает придерживаться рекомендаций. Какой диагноз был у артистки, в публикации канала не уточняется.