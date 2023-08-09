Вдвое дешевле квартиры: где в Барнауле купить хороший новый дом

Расскажем о классном варианте, который и стоит недорого, и качественно построен

09 августа 2023, 13:27, ИА Амител LjN8K7QYa

Дом от строительной компании "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

"Это очень дорого", "со своим домом столько хлопот", "дом – это только для обеспеченных людей", "в Сибири нужно строить из кедра большого диаметра или толстого кирпича" – наверняка вы не раз в жизни слышали такие фразы от знакомых, когда речь заходит о загородном жилье. А, может, и сами так думали? Но строительная мысль и технологии давно шагнули дальше, чем деревянные срубы, кирпичная кладка, газобетонные блоки и пакля по швам.

Сегодня пришло время высокоэффективных и экологичных решений, оптимального соотношения цены и качества. И, как уверяют строительные эксперты, сегодня – время SIP*-технологий. По нему строят "дома-сэндвич". Это одно из самых эффективных и технологичных решений.

Европейское качество в сердце Сибири

Дом по SIP-технологиям возводит, и вполне успешно, федеральная строительная компания "Малые этажи". ФСК работает в Барнауле, Екатеринбурге, Перми, Иркутске, Тюмени и Владивостоке. Центральный офис и производство строительных материалов расположены в самом сердце Сибири, в Красноярске.

Команда строительной компании "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

SIP: плюсы, минусы, подводные камни

SIP-панель – структурная теплоизоляционная панель. Не нужно быть строителем, чтобы оценить ее преимущества:

энергоэффективность в три раза выше, чем у дерева и газобетона;

сип-панели в три раза теплее бруса и в 15 раз – кирпича;

материал абсолютно подходит для строительства в сибирских климатических условиях.

Отдельный "жирный" плюс в пользу такой технологии, особенно в сегодняшние не самые простые дни, – это ее стоимость. Дом практически в два раза дешевле квартиры в новостройке. Судите сами: средняя стоимость квадрата в доме от компании "Малые этажи" – всего 50 тысяч рублей. Цены в новостройках Барнаула начинаются в среднем от 100 тыс. рублей за "квадрат". По сути, ваш собственный дом, без соседей, с зеленой лужайкой и зоной барбекю обойдется как малогабаритная квартира. Кстати, цена будет известна и останется неизменной уже на этапе подбора проекта вашего дома.

Многие в Сибири недооценивают SIP-технологию, называя ее слишком хлипкой, холодной, хрупкой. Но это все абсолютные мифы. Единственный минус данной технологии – личные убеждения, что эти самые минусы есть.

Дом от строительной компании "Малые этажи" / Фото предоставлено компанией

Люди выбирают

Добавим, что сегодня во всем мире в год строится более 500 тыс. домов по SIP-технологии, это почти 30% от общего числа домов. В России всё больше семей отдают предпочтение этой технологии.

Пять причин, почему люди выбирают дома по SIP-технологии:

Качество домов, которое относится к жилью для среднего класса покупателей. Современные технологии в основе материала дома. Технология проверена временем, она популярна уже более 30 лет. Выгодное сочетание сроков строительства, стоимости и эксплуатации. Свой дом за три месяца почти вдвое дешевле новостройки. Экологичность домов. При изготовлении и эксплуатации оказывает минимальное влияние на окружающую среду

А кроме того, стоимость отопления будет в разы меньше, чем в построенном из бруса доме. При использовании современных технологий дом прослужит более 100 лет, что уже доказано (в лабораторных условиях).

Федеральная строительная компания "Малые этажи", строительство загородных домов

Адрес: г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 151, корпус 2

Тел.:+7 (953) 997-92-61

Сайт: barnaul.malie-etaji.ru

*SIP от англ. Structural Insulated Panel (стракчуал инсалейтед панел), в переводе означает конструктивная теплоизолированная панель.

ООО "СК Малые этажи"

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