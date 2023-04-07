"Вечера" на улице Гоголя. В Барнауле построят культурный жилой комплекс

Это будет дом бизнес-класса в старом городе

07 апреля 2023, 09:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqkrdHQp

Новый ЖК на улице Гоголя, 52 "Вечера", визуализация проекта / Источник: СЗ "НВ"

"Вечера" – такое символичное название получил новый жилой комплекс на улице Гоголя, 52. Каждая блок-секция дома будет особенной, и каждая связана с творчеством великого писателя Николая Васильевича Гоголя. Даже в интерьере холлов, входных групп, в общей атмосфере дома будут отражены мотивы гоголевских повестей. Авторская архитектура дома, выполненная в стиле современной классики, идеально впишется в сложившуюся городскую среду.

Что это будет за дом?

Новый дом бизнес-класса на 196 квартир состоит из шести блок-секций разной этажности: от 6 до 10 этажей. Технология строительства дома – монолитный каркас с заполнением стен и перегородок кирпичом. Кирпичные стены и своя газовая котельная обеспечат жильцам гарантированное тепло в зимнее время и экономию на оплате отопления и горячей воды.

Здесь будет удобный и безопасный подземный паркинг на 77 машино-мест. Также предусмотрена гостевая парковка для автомобилей вдоль прилегающих улиц и проездов.

Территория комплекса предусматривает безопасную детскую площадку и спортивную зону. Отсутствие автомобилей во внутреннем закрытом дворе сделает безопасными прогулки детей и увеличит полезную площадь жилого комплекса.

Новый ЖК на улице Гоголя, 52 «Вечера», визуализация проекта /

А что насчёт района?

Развитая инфраструктура, окружающая новый дом, будет большим преимуществом для будущих жильцов: гастрономический центр "Старый базар", рестораны и кафе, торговые центры, концертный зал "Сибирь", театр "Сказка". Прогулочная аллея на проспекте Ленина и Мало-Тобольской сделают любой вечерний променад удовольствием. А детские сады, школы, университеты и медицинские учреждения обеспечат потребности жителей в социальной инфраструктуре.

Подробную информацию о жилом комплексе "Вечера" можно узнать у специалистов отдела продаж по номеру телефона: +7 (3852) 50-60-10 или на сайте vecheradom.ru. Застройщик − ООО СЗ "НВ", с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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