Вечная память. В Алтайском крае в шестой раз прошла акция "Диктант Победы"

Вспомнить события ВОВ и обратиться к истории страны собрались почти девять тысяч жителей

27 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

"Диктант Победы" / Фото: пресс-служба "Единой России"

26 апреля в Алтайском крае вот уже шестой раз прошла международная патриотическая акция "Диктант Победы". Организаторами выступили партия "Единая Россия", "Волонтеры Победы" и другие партнеры. В акции участвовали более девяти тысяч человек, которые проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны.

Центральной площадкой стал филиал государственного фонда "Защитники Отечества". Там собрались участники спецоперации, их жены и дети, а также волонтеры и ветераны боевых действий.

"Для очного участия в акции в городах и селах работали больше 250 площадок. Участники "Диктанта Победы" отвечали на 25 вопросов. В этом году они посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам", – сказал заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", вице-спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Денис Голобородько.По его словам, абитуриентам, правильно ответившим на все вопросы, "Диктант Победы" дает преимущества при поступлении в вузы. Федеральные победители смогут поучаствовать в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Помещения для проведения "Диктанта Победы" предоставили школы, университеты, колледжи и библиотеки. Также площадки организовали на предприятиях и в различных организациях. Например, участие в акции приняли сотрудники Управления Росгвардии и Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Традиционно диктант пишут и военнослужащие в воинских частях Алейска, Барнаула, ЗАТО Сибирский, Рубцовска и Бийска. Юные активисты патриотических движений написали диктант в штабе общественной поддержки "Единой России".

"Диктант Победы" / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Диктант Победы" прошел не только в России, а еще в 58 странах мира. Количество очных площадок превысило 26 тысяч, из них около 200 работали за границей. Основной площадкой акции традиционно стал московский Музей Победы.