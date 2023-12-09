Вечный огонь зажгли на Мемориале Славы в Барнауле
Факелы зажгли от частицы Вечного огня, привезенной с Могилы Неизвестного солдата
09 декабря 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле 9 декабря состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на Мемориале Славы, сообщает мэрия.
Мероприятие посетили губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Вячеслав Франк, представители силовых ведомств, местные жители, школьники и волонтеры.
Участники церемонии возложили цветы, а курсанты Почетного караула зажгли факелы от частицы Вечного огня, привезенной с Могилы Неизвестного солдата. После этого под звуки метронома Вечный огонь в пантеоне был зажжен.
14:53:39 09-12-2023
Может тех, кто его потушил до этого проверить на предмет дискредитации?
12:38:22 10-12-2023
Гость (14:53:39 09-12-2023) Может тех, кто его потушил до этого проверить на предмет дис... Раньше всегда горел, постоянно. А по центральным новостям вчера целый день говорили, что только по великим праздникам его зажигали.
16:45:39 09-12-2023
а частицу как и на чем везли? открытый огонь в поездах и самолетах запрещен. ну и кстати да, сначала благополучно потушили с тупым обоснованием, теперь торжественно зажгли...
12:39:23 10-12-2023
Гость (16:45:39 09-12-2023) а частицу как и на чем везли? открытый огонь в поездах и сам... А Благодатный огонь, как его перед пасхой с Иерусалима развозят?
06:03:15 10-12-2023
Да бабло они пилят, в очередной раз! Предав память однажды, предадут ещё, и ещё!