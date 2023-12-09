Вечный огонь зажгли на Мемориале Славы в Барнауле

Факелы зажгли от частицы Вечного огня, привезенной с Могилы Неизвестного солдата

09 декабря 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 9 декабря состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на Мемориале Славы, сообщает мэрия.

Мероприятие посетили губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Вячеслав Франк, представители силовых ведомств, местные жители, школьники и волонтеры.

Участники церемонии возложили цветы, а курсанты Почетного караула зажгли факелы от частицы Вечного огня, привезенной с Могилы Неизвестного солдата. После этого под звуки метронома Вечный огонь в пантеоне был зажжен.