Век живи – век учись: в Барнауле стартовали компьютерные курсы по работе для пожилых
Чему там учат и как стать участником
20 октября 2023, 14:00, ИА Амител
Волонтеры "Ростелекома" в Барнауле стали участниками "Марафона долголетия", старт которому дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В месячник пожилого человека, который проводят в октябре, компания запустила образовательную программу "Век живи – век учись" по работе и общению в интернете для людей старше 60 лет. Оператор реализует проект совместно с фондом "Равные возможности".
"Каждый курс рассчитан на две недели и состоит из четырех лекций и двух практических занятий. В группах будут обучаться по 20 человек на трех учебных площадках – в Алтайском госуниверситете, библиотеке в поселке Южном и в помещении СТЕМ-центра на улице Пролетарской. С 2 октября к занятиям приступили первые две группы, набор продолжится до ноября", – пояснила координатор проекта, волонтер "Ростелекома" Полина Азмеева.
На лекциях волонтеры раскрывают слушателям четыре темы: "Возможности портала "Госуслуги", "Онлайн-платежи" (онлайн-банкинг, возможности системы "Город" и личного кабинета "Ростелекома"), "Общение в интернете" (электронная почта, мессенджеры и социальные сети) и "Развлечение и досуг" (онлайн-кинотеатры на примере Wink ("Винк") и онлайн-библиотеки).
Обучение проходит по пособию "Азбука интернета", которое разработано "Ростелекомом" и Пенсионным фондом России специально для старшего поколения. После завершения занятий волонтеры проекта вручат это издание в подарок каждому участнику курсов.
"Базовые навыки цифровой грамотности для комфортной жизни должны быть у каждого. Пожилым людям сложно самостоятельно их получить, а у родственников не всегда есть время. Наш курс как раз решает эту проблему. Проект поможет пенсионерам преодолеть технологический разрыв с детьми и внуками, быть с ними на одной волне и чувствовать себя уверенно", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
До конца 2023 года компания планирует обучить 100 барнаульских пенсионеров. Записаться на курсы можно по телефону 57-37-17.
Адреса обучения:
АлтГУ (пр. Ленина, 61, корпус Л);
Библиотека-филиал № 10 (пос. Южный, ул. Чайковского, 19);
СТЕМ-центр "Команда" (ул. Пролетарская, 117).
Социальная реклама
14:51:57 20-10-2023
"Век живи - век учись... дураком помрешь!" (не лучший заголовок для статьи). Все же эту фразу знают и будут ассоциировать с ней ))))
15:52:56 20-10-2023
Лучше научите их не переводить деньги мошенникам. А то сейчас научите онлайн банкам)))
17:54:09 20-10-2023
Они и так весь Вотсап завалили пересылаемыми " с добрым утречком". Дайте им пряжу и спицы, пусть научатся внукам шапки вязать, а не по порносайтам шарится. "Посмотрела бабка порно Разрыдалась как в бреду А меня пытали так-же В восемнадцатом году)))"
20:24:40 20-10-2023
Гость (17:54:09 20-10-2023) Они и так весь Вотсап завалили пересылаемыми " с добрым утре... А ты научился вязать спицами и крючком? Нет? Иди учись.
20:15:54 20-10-2023
На фото не видно ни одного компьютера.