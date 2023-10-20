Чему там учат и как стать участником

20 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Компьютерные курсы / Фото: "Ростелеком"

Волонтеры "Ростелекома" в Барнауле стали участниками "Марафона долголетия", старт которому дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В месячник пожилого человека, который проводят в октябре, компания запустила образовательную программу "Век живи – век учись" по работе и общению в интернете для людей старше 60 лет. Оператор реализует проект совместно с фондом "Равные возможности".

"Каждый курс рассчитан на две недели и состоит из четырех лекций и двух практических занятий. В группах будут обучаться по 20 человек на трех учебных площадках – в Алтайском госуниверситете, библиотеке в поселке Южном и в помещении СТЕМ-центра на улице Пролетарской. С 2 октября к занятиям приступили первые две группы, набор продолжится до ноября", – пояснила координатор проекта, волонтер "Ростелекома" Полина Азмеева.

На лекциях волонтеры раскрывают слушателям четыре темы: "Возможности портала "Госуслуги", "Онлайн-платежи" (онлайн-банкинг, возможности системы "Город" и личного кабинета "Ростелекома"), "Общение в интернете" (электронная почта, мессенджеры и социальные сети) и "Развлечение и досуг" (онлайн-кинотеатры на примере Wink ("Винк") и онлайн-библиотеки).

Обучение проходит по пособию "Азбука интернета", которое разработано "Ростелекомом" и Пенсионным фондом России специально для старшего поколения. После завершения занятий волонтеры проекта вручат это издание в подарок каждому участнику курсов.

"Базовые навыки цифровой грамотности для комфортной жизни должны быть у каждого. Пожилым людям сложно самостоятельно их получить, а у родственников не всегда есть время. Наш курс как раз решает эту проблему. Проект поможет пенсионерам преодолеть технологический разрыв с детьми и внуками, быть с ними на одной волне и чувствовать себя уверенно", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

До конца 2023 года компания планирует обучить 100 барнаульских пенсионеров. Записаться на курсы можно по телефону 57-37-17.

Адреса обучения:

АлтГУ (пр. Ленина, 61, корпус Л);

Библиотека-филиал № 10 (пос. Южный, ул. Чайковского, 19);

СТЕМ-центр "Команда" (ул. Пролетарская, 117).

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