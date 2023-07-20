Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
Теперь его активы не подлежат заморозке
20 июля 2023, 20:55, ИА Амител
Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Об этом сообщает РИА Новости.
Тинькова удалили из санкционного списка Великобритании. Теперь его активы больше не подлежат заморозке, а санкции в отношении трастовых услуг вводиться не будут.
Напомним, что Тиньков находился под ограничениями Великобритании с марта 2022 года. Лондон обосновал рестрикции тем, что он был акционером "Тинькофф Банка", который работает в "отрасли, имеющей стратегическое значение" для российского правительства.
Семейный траст Тинькова продал 35% головной компании банка TCS Group группе компаний "Интеррос" 28 апреля 2022 года. Кроме того, Тиньков осудил спецоперацию на Украине и отказался от российского гражданства.
В марте 2023 года он подал официальное обращение с просьбой снять санкции, а накануне за него заступился британский миллиардер Ричард Брэнсон.
23:33:16 20-07-2023
Сколько заплатил и сколько грязи вылил?
00:12:41 21-07-2023
Красава, непонятно почему банк его фамилеей назван до сих пор, понятно что переименование это деньги причем не малые....но все таки
06:32:42 21-07-2023
У таких надо все,что есть в РФ, национализировать.Пусть живет на то, что вывез за границу.Или частная собственность у нас неприкосновенна даже у предателей? Какой-то нонсенс!!!???
09:25:10 21-07-2023
Владимир В. (06:32:42 21-07-2023) У таких надо все,что есть в РФ, национализировать.Пусть живе... Человек сделал себя сам. Не бегал за водкой для президента, не пилил недра, все сам. Почему у него все надо отбирать?
10:47:17 21-07-2023
Гость (09:25:10 21-07-2023) Человек сделал себя сам. Не бегал за водкой для президента, ... Честно миллиарды заработал.И великобритания ему честно санкцию ввела, а потом и вывела.
11:21:16 21-07-2023
Гость (10:47:17 21-07-2023) Честно миллиарды заработал.И великобритания ему честно санкц... А потом ещё честно введёт и честно выведет.
08:13:16 21-07-2023
Подленькая натура у Тинькова оказалась.