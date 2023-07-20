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Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Теперь его активы не подлежат заморозке

20 июля 2023, 20:55, ИА Амител

Фото из соцсетей Олега Тинькова
Фото из соцсетей Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Об этом сообщает РИА Новости.

Тинькова удалили из санкционного списка Великобритании. Теперь его активы больше не подлежат заморозке, а санкции в отношении трастовых услуг вводиться не будут.

Напомним, что Тиньков находился под ограничениями Великобритании с марта 2022 года. Лондон обосновал рестрикции тем, что он был акционером "Тинькофф Банка", который работает в "отрасли, имеющей стратегическое значение" для российского правительства.

Семейный траст Тинькова продал 35% головной компании банка TCS Group группе компаний "Интеррос" 28 апреля 2022 года. Кроме того, Тиньков осудил спецоперацию на Украине и отказался от российского гражданства. 

В марте 2023 года он подал официальное обращение с просьбой снять санкции, а накануне за него заступился британский миллиардер Ричард Брэнсон.

санкции

Комментарии 7

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Дядька

23:33:16 20-07-2023

Сколько заплатил и сколько грязи вылил?

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NecroJoke

00:12:41 21-07-2023

Красава, непонятно почему банк его фамилеей назван до сих пор, понятно что переименование это деньги причем не малые....но все таки

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Владимир В.

06:32:42 21-07-2023

У таких надо все,что есть в РФ, национализировать.Пусть живет на то, что вывез за границу.Или частная собственность у нас неприкосновенна даже у предателей? Какой-то нонсенс!!!???

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Гость

09:25:10 21-07-2023

Владимир В. (06:32:42 21-07-2023) У таких надо все,что есть в РФ, национализировать.Пусть живе... Человек сделал себя сам. Не бегал за водкой для президента, не пилил недра, все сам. Почему у него все надо отбирать?

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Гость

10:47:17 21-07-2023

Гость (09:25:10 21-07-2023) Человек сделал себя сам. Не бегал за водкой для президента, ... Честно миллиарды заработал.И великобритания ему честно санкцию ввела, а потом и вывела.

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Гость

11:21:16 21-07-2023

Гость (10:47:17 21-07-2023) Честно миллиарды заработал.И великобритания ему честно санкц... А потом ещё честно введёт и честно выведет.

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Гость

08:13:16 21-07-2023

Подленькая натура у Тинькова оказалась.

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