Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Теперь его активы не подлежат заморозке

20 июля 2023, 20:55, ИА Амител

Фото из соцсетей Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Об этом сообщает РИА Новости.

Тинькова удалили из санкционного списка Великобритании. Теперь его активы больше не подлежат заморозке, а санкции в отношении трастовых услуг вводиться не будут.

Напомним, что Тиньков находился под ограничениями Великобритании с марта 2022 года. Лондон обосновал рестрикции тем, что он был акционером "Тинькофф Банка", который работает в "отрасли, имеющей стратегическое значение" для российского правительства.

Семейный траст Тинькова продал 35% головной компании банка TCS Group группе компаний "Интеррос" 28 апреля 2022 года. Кроме того, Тиньков осудил спецоперацию на Украине и отказался от российского гражданства.

В марте 2023 года он подал официальное обращение с просьбой снять санкции, а накануне за него заступился британский миллиардер Ричард Брэнсон.